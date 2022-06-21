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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/nedeni-hayat-pahaliligi-rolls-royce-ingilteredeki-calisanlarina-2-bin-sterlin-verecek-1057687700.html
Nedeni hayat pahalılığı: Rolls-Royce, İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin verecek
Nedeni hayat pahalılığı: Rolls-Royce, İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin verecek
Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek Rusya'ya en ağır yaptırımları uygulayan ülkelerden biri olan ama buna bağlı gelişen hayat pahalılığının de kendini... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T10:54+0300
2022-06-21T10:54+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rolls-royce
sterlin
rusya
ukrayna
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Rolls-Royce hayat pahalılığı nedeniyle Derby ve Bristol fabrikalarında çalışan işçiler ve kıdemli olmayan yöneticilere bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin sterlin verecek. Çalışanların yüzde 70'i bu destekten faydalanacak, ilk aşamada 3 bin çalışana ödeme yapılacak ve kabul etmeleri halinde 11 bin sendikalı işçi de aynı parayı alacak. Enflasyonun nisan ayında enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ülkede Merkez Bankası da Aralık 2021'den bu yana 5. kez politika faizi artırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rolls-royce-ceosu-aandemi-doneminde-arac-satislari-sirketin-tarihindeki-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1052661511.html
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ingiltere, rolls-royce, sterlin, rusya, ukrayna

Nedeni hayat pahalılığı: Rolls-Royce, İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin verecek

10:54 21.06.2022
© AARolls- Royce
Rolls- Royce - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek Rusya'ya en ağır yaptırımları uygulayan ülkelerden biri olan ama buna bağlı gelişen hayat pahalılığının de kendini iyiden iyiye hissettirdiği ülkelerden İngiltere'de, lüks araç üreticisi Rolls-Royce, çalışanlarına yardım kararı aldı.
Rolls-Royce hayat pahalılığı nedeniyle Derby ve Bristol fabrikalarında çalışan işçiler ve kıdemli olmayan yöneticilere bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin sterlin verecek.
Çalışanların yüzde 70'i bu destekten faydalanacak, ilk aşamada 3 bin çalışana ödeme yapılacak ve kabul etmeleri halinde 11 bin sendikalı işçi de aynı parayı alacak.
Enflasyonun nisan ayında enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ülkede Merkez Bankası da Aralık 2021'den bu yana 5. kez politika faizi artırdı.
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