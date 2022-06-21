https://tr.sputniknews.com/20220621/nedeni-hayat-pahaliligi-rolls-royce-ingilteredeki-calisanlarina-2-bin-sterlin-verecek-1057687700.html
Nedeni hayat pahalılığı: Rolls-Royce, İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin verecek
Nedeni hayat pahalılığı: Rolls-Royce, İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin verecek
Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek Rusya'ya en ağır yaptırımları uygulayan ülkelerden biri olan ama buna bağlı gelişen hayat pahalılığının de kendini... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T10:54+0300
2022-06-21T10:54+0300
2022-06-21T10:54+0300
ukrayna krizi
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rolls-royce
sterlin
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Rolls-Royce hayat pahalılığı nedeniyle Derby ve Bristol fabrikalarında çalışan işçiler ve kıdemli olmayan yöneticilere bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin sterlin verecek. Çalışanların yüzde 70'i bu destekten faydalanacak, ilk aşamada 3 bin çalışana ödeme yapılacak ve kabul etmeleri halinde 11 bin sendikalı işçi de aynı parayı alacak. Enflasyonun nisan ayında enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ülkede Merkez Bankası da Aralık 2021'den bu yana 5. kez politika faizi artırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rolls-royce-ceosu-aandemi-doneminde-arac-satislari-sirketin-tarihindeki-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1052661511.html
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ingiltere, rolls-royce, sterlin, rusya, ukrayna
Nedeni hayat pahalılığı: Rolls-Royce, İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin verecek
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Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek Rusya'ya en ağır yaptırımları uygulayan ülkelerden biri olan ama buna bağlı gelişen hayat pahalılığının de kendini iyiden iyiye hissettirdiği ülkelerden İngiltere'de, lüks araç üreticisi Rolls-Royce, çalışanlarına yardım kararı aldı.
Rolls-Royce hayat pahalılığı nedeniyle Derby ve Bristol fabrikalarında çalışan işçiler ve kıdemli olmayan yöneticilere bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin sterlin verecek.
Çalışanların yüzde 70'i bu destekten faydalanacak, ilk aşamada 3 bin çalışana ödeme yapılacak ve kabul etmeleri halinde 11 bin sendikalı işçi de aynı parayı alacak.
Enflasyonun nisan ayında enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ülkede Merkez Bankası da Aralık 2021'den bu yana 5. kez politika faizi artırdı.