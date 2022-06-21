https://tr.sputniknews.com/20220621/nedeni-hayat-pahaliligi-rolls-royce-ingilteredeki-calisanlarina-2-bin-sterlin-verecek-1057687700.html

Nedeni hayat pahalılığı: Rolls-Royce, İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin verecek

Nedeni hayat pahalılığı: Rolls-Royce, İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin verecek

Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek Rusya'ya en ağır yaptırımları uygulayan ülkelerden biri olan ama buna bağlı gelişen hayat pahalılığının de kendini... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T10:54+0300

2022-06-21T10:54+0300

2022-06-21T10:54+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rolls-royce

sterlin

rusya

ukrayna

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Rolls-Royce hayat pahalılığı nedeniyle Derby ve Bristol fabrikalarında çalışan işçiler ve kıdemli olmayan yöneticilere bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin sterlin verecek. Çalışanların yüzde 70'i bu destekten faydalanacak, ilk aşamada 3 bin çalışana ödeme yapılacak ve kabul etmeleri halinde 11 bin sendikalı işçi de aynı parayı alacak. Enflasyonun nisan ayında enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ülkede Merkez Bankası da Aralık 2021'den bu yana 5. kez politika faizi artırdı.

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ingiltere, rolls-royce, sterlin, rusya, ukrayna