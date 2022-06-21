https://tr.sputniknews.com/20220621/nijeryada-bir-kisi-maymun-cicegi-virusunden-hayatini-kaybetti-1057724848.html

Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti

Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T22:23+0300

2022-06-21T22:23+0300

2022-06-21T22:29+0300

maymun çiçeği virüsü

nijerya

ölüm

dünya

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Nijerya'da maymun çiçeği virüsünün 17 eyalete yayıldığı, 41 yeni vaka tespit edildiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, 1-19 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 17 eyalete yayıldığını belirtti.Bu süre zarfında 41 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğünü kaydeden Adetifa, bir kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.Adetifa, salgına karşı önlemlerin alındığını ve çeşitli kampanyaların başlatıldığını ifade etti.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

nijerya

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maymun çiçeği virüsü, nijerya, ölüm