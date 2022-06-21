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https://tr.sputniknews.com/20220621/nijeryada-bir-kisi-maymun-cicegi-virusunden-hayatini-kaybetti-1057724848.html
Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti
Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti
Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T22:23+0300
2022-06-21T22:29+0300
maymun çiçeği virüsü
nijerya
ölüm
dünya
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Nijerya'da maymun çiçeği virüsünün 17 eyalete yayıldığı, 41 yeni vaka tespit edildiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, 1-19 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 17 eyalete yayıldığını belirtti.Bu süre zarfında 41 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğünü kaydeden Adetifa, bir kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.Adetifa, salgına karşı önlemlerin alındığını ve çeşitli kampanyaların başlatıldığını ifade etti.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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maymun çiçeği virüsü, nijerya, ölüm

Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti

22:23 21.06.2022 (güncellendi: 22:29 21.06.2022)
© AANijerya maymun çiçeği yayılımını engellemek için vahşi hayvan eti satışını yasakladı
Nijerya maymun çiçeği yayılımını engellemek için vahşi hayvan eti satışını yasakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya'da maymun çiçeği virüsünün 17 eyalete yayıldığı, 41 yeni vaka tespit edildiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, 1-19 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 17 eyalete yayıldığını belirtti.
Bu süre zarfında 41 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğünü kaydeden Adetifa, bir kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Adetifa, salgına karşı önlemlerin alındığını ve çeşitli kampanyaların başlatıldığını ifade etti.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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