https://tr.sputniknews.com/20220621/oglu-ceza-aldi-anne-duduklu-tenceresini-istedi-1057703882.html
Oğlu ceza aldı, anne mahkemede düdüklü tenceresini istedi
Oğlu ceza aldı, anne mahkemede düdüklü tenceresini istedi
Kayseri’de ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, sanığın annesi polislerin operasyonda aldığı düdüklü... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:55+0300
2022-06-21T14:55+0300
2022-06-21T15:04+0300
kayseri
türkiye
düdüklü tencere
hapis cezası
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Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.İ., avukatı ve sanığın annesi H.İ. hazır bulundu. Karar duruşmasında kendini savunan sanık M.İ., uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.İ.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını sabit görerek sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.Bu sırada mahkeme salonunda bulunan sanığın annesi H.İ., mahkeme başkanından ilginç bir talepte bulundu. Polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tenceresinin içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden kadın, mahkeme başkanından düdüklü tenceresini istedi.
kayseri
türkiye
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kayseri, düdüklü tencere, hapis cezası
Oğlu ceza aldı, anne mahkemede düdüklü tenceresini istedi
14:55 21.06.2022 (güncellendi: 15:04 21.06.2022) Abone ol
Kayseri’de ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, sanığın annesi polislerin operasyonda aldığı düdüklü tenceresini mahkeme başkanından istedi.
Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.İ., avukatı ve sanığın annesi H.İ. hazır bulundu. Karar duruşmasında kendini savunan sanık M.İ., uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.İ.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını sabit görerek sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Bu sırada mahkeme salonunda bulunan sanığın annesi H.İ., mahkeme başkanından ilginç bir talepte bulundu. Polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tenceresinin içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden kadın, mahkeme başkanından düdüklü tenceresini istedi.