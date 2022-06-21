https://tr.sputniknews.com/20220621/oglu-ceza-aldi-anne-duduklu-tenceresini-istedi-1057703882.html

Oğlu ceza aldı, anne mahkemede düdüklü tenceresini istedi

Oğlu ceza aldı, anne mahkemede düdüklü tenceresini istedi

Kayseri’de ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, sanığın annesi polislerin operasyonda aldığı düdüklü... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T14:55+0300

2022-06-21T14:55+0300

2022-06-21T15:04+0300

kayseri

türkiye

düdüklü tencere

hapis cezası

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Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.İ., avukatı ve sanığın annesi H.İ. hazır bulundu. Karar duruşmasında kendini savunan sanık M.İ., uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.İ.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını sabit görerek sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.Bu sırada mahkeme salonunda bulunan sanığın annesi H.İ., mahkeme başkanından ilginç bir talepte bulundu. Polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tenceresinin içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden kadın, mahkeme başkanından düdüklü tenceresini istedi.

kayseri

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kayseri, düdüklü tencere, hapis cezası