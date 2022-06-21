https://tr.sputniknews.com/20220621/okan-buruk-istanbulda-su-anda-sonlanmis-bir-sey-yok-ama-burada-olmak-guzel-1057727147.html

Okan Buruk İstanbul'da: 'Şu anda sonlanmış bir şey yok ama burada olmak güzel'

Okan Buruk İstanbul'da: 'Şu anda sonlanmış bir şey yok ama burada olmak güzel'

İstanbul'a gelen Okan Buruk Galatasaray Teknik Direktörlüğü için "Şu anda sonlanmış bir şey yok" dedi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

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okan buruk

spor

galatasaray

teknik direktör

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Galatasaray Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerden Okan Buruk, Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Buruk, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda sonlanmış bir şey yok. O yüzden çok fazla bir şey konuşamayacağım ama burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an çok fazla bir şey konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220621/galatasaray-teknik-direktor-domenec-torrent-ile-yardimcilarinin-sozlesmesini-feshettigini-acikladi-1057718317.html

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okan buruk, galatasaray, teknik direktör