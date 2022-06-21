https://tr.sputniknews.com/20220621/otobus-ve-dolmus-soforleri-zamlardan-dolayi-yolun-ortasinda-kontak-kapatti-1057675297.html

Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı: Metrelerce kuyruk oluştu

Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı: Metrelerce kuyruk oluştu

Karabük’te bazı otobüs ile dolmuş sürücüleri son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı. Oluşan metrelerce kuyruk sonrası polis... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T00:02+0300

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otobüs

dolmuş

zam

karabük

türkiye

şoför

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Karabük’te Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerden bazıları şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

karabük

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otobüs, dolmuş, zam, karabük, şoför