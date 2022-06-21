https://tr.sputniknews.com/20220621/otobus-ve-dolmus-soforleri-zamlardan-dolayi-yolun-ortasinda-kontak-kapatti-1057675297.html
Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı: Metrelerce kuyruk oluştu
Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı: Metrelerce kuyruk oluştu
Karabük’te bazı otobüs ile dolmuş sürücüleri son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı. Oluşan metrelerce kuyruk sonrası polis... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T00:02+0300
2022-06-21T00:02+0300
2022-06-21T00:09+0300
otobüs
dolmuş
zam
karabük
türkiye
şoför
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Karabük’te Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerden bazıları şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.
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otobüs, dolmuş, zam, karabük, şoför
Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı: Metrelerce kuyruk oluştu
00:02 21.06.2022 (güncellendi: 00:09 21.06.2022) Abone ol
Karabük’te bazı otobüs ile dolmuş sürücüleri son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı. Oluşan metrelerce kuyruk sonrası polis, şoförlerle konuşarak trafiğin açılmasını sağladı.
Karabük’te Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerden bazıları şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.