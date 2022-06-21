Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220621/otobus-ve-dolmus-soforleri-zamlardan-dolayi-yolun-ortasinda-kontak-kapatti-1057675297.html
Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı: Metrelerce kuyruk oluştu
Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı: Metrelerce kuyruk oluştu
Karabük’te bazı otobüs ile dolmuş sürücüleri son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı. Oluşan metrelerce kuyruk sonrası polis... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T00:02+0300
2022-06-21T00:09+0300
otobüs
dolmuş
zam
karabük
türkiye
şoför
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057675347_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_4351d0676ac07884c843aa928969352f.jpg
Karabük’te Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerden bazıları şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.
karabük
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057675347_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_2ab7ba63d7c76d7232c17d96d4968846.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otobüs, dolmuş, zam, karabük, şoför

Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı: Metrelerce kuyruk oluştu

00:02 21.06.2022 (güncellendi: 00:09 21.06.2022)
© İHAOtobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı
Otobüs ve dolmuş şoförleri zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Karabük’te bazı otobüs ile dolmuş sürücüleri son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı. Oluşan metrelerce kuyruk sonrası polis, şoförlerle konuşarak trafiğin açılmasını sağladı.
Karabük’te Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerden bazıları şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала