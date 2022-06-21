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Öz Ağaç-İş Sendikası: Asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın
Öz Ağaç-İş Sendikası: Asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, asgari ücretin temmuzda en az yüzde 50 oranında artırılması talebinde bulundu. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T17:08+0300
2022-06-21T17:08+0300
ekonomi
asgari ücret
ekonomi
ekonomik kriz
öz ağaç-iş sendikası
zam
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Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, yaptığı yazılı açıklamada, 'mevcut ekonomik ortamın sabit gelirlerin alım gücünü düşürdüğünü savunarak, memurlar, emekliler gibi asgari ücretlilere de ara zam yapılması gerektiğini' vurguladı.Halen 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, yüksek enflasyon nedeniyle yılın geride kalan aylarında eridiğini ileri süren Dolu, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220619/emeklilerden-talep-2500-lirayla-gecinmek-mumkun-degil-asgari-ucret-seviyesine-yukseltimeli-1057615109.html
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asgari ücret, ekonomi, ekonomik kriz, öz ağaç-iş sendikası, zam

Öz Ağaç-İş Sendikası: Asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın

17:08 21.06.2022
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Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, asgari ücretin temmuzda en az yüzde 50 oranında artırılması talebinde bulundu.
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, yaptığı yazılı açıklamada, 'mevcut ekonomik ortamın sabit gelirlerin alım gücünü düşürdüğünü savunarak, memurlar, emekliler gibi asgari ücretlilere de ara zam yapılması gerektiğini' vurguladı.
Halen 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, yüksek enflasyon nedeniyle yılın geride kalan aylarında eridiğini ileri süren Dolu, şöyle devam etti:
"Sendika olarak, geçen yıl aralık ayındaki asgari ücret zam görüşmeleri öncesinde ekonomik durumun farkındaydık ve çalışanlara yapılacak zammın en az yüzde 75 olmak kaydıyla kademeli olarak her üç aylık periyoda en az TÜFE oranında ve refah payı da eklenerek güncellenmesini talep etmiştik. Şu an geldiğimiz noktada, talebimizdeki haklılığımız ortadadır. Bu aşamada yapılması gereken, asgari ücretin temmuz ayında en az yüzde 50 oranında artırılmasıdır. Devletimiz de SGK, vergi gibi işverenden aldığı primlerden en az yüzde 10 kesinti yaparak, asgari ücret zammına destek sağlamalıdır. Bunun yanında, asgari ücret, her üç ayda TÜFE oranında güncellenmelidir."
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EKONOMİ
Emeklilerden talep: ‘2500 lirayla geçinmek mümkün değil, asgari ücret seviyesine yükseltimeli’
19 Haziran , 13:20
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