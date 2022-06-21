Öz Ağaç-İş Sendikası: Asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın

"Sendika olarak, geçen yıl aralık ayındaki asgari ücret zam görüşmeleri öncesinde ekonomik durumun farkındaydık ve çalışanlara yapılacak zammın en az yüzde 75 olmak kaydıyla kademeli olarak her üç aylık periyoda en az TÜFE oranında ve refah payı da eklenerek güncellenmesini talep etmiştik. Şu an geldiğimiz noktada, talebimizdeki haklılığımız ortadadır. Bu aşamada yapılması gereken, asgari ücretin temmuz ayında en az yüzde 50 oranında artırılmasıdır. Devletimiz de SGK, vergi gibi işverenden aldığı primlerden en az yüzde 10 kesinti yaparak, asgari ücret zammına destek sağlamalıdır. Bunun yanında, asgari ücret, her üç ayda TÜFE oranında güncellenmelidir."