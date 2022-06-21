https://tr.sputniknews.com/20220621/petshopa-biraktiklari-kopekleri-kayboldu-gelin-buradan-kopek-begenin-dediler-1057695366.html

Petshop'a bıraktıkları köpekleri kayboldu: 'Gelin buradan köpek beğenin' dediler

Petshop'a bıraktıkları köpekleri kayboldu: 'Gelin buradan köpek beğenin' dediler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Gizem ve Ömer Eşgünoğlu çifti, 10 yıldır besledikleri erkek köpekleri 'Leo'nun, çiftleştirmek için bıraktıkları petshop'tan... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T13:07+0300

2022-06-21T13:07+0300

2022-06-21T13:07+0300

yaşam

türkiye

samsun

köpek

petshop

çiftleşme

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Gizem ve Ömer Eşgünoğlu çifti, 10 yıldır baktıkları ‘Leo’ adlı ve Shivava cinsi köpeği, iddiaya göre, 10 Mayıs'ta ısrarla çiftleştirmek isteyen petshop sahibine bıraktı. Bu sırada markete giden çift, kısa süre sonra döndüğünde petshop'un kapalı olduğunu köpeğin de olmadığını fark etti.Pet shop sahiplerine ulaşamayan çift, savcılığa, köpeklerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çift ayrıca kayıp köpekleri için bastırdıkları el ilanlarını sokak ve caddelere asarak aramayı sürdürüyor.'Üretim amaçlı ellerinde tutuyorlar'Pet shop sahibinin köpeklerini çiftleştirmek için ısrarla istediğini öne süren Ömer Eşgünoğlu, "Bizim köpeğimizi gördüler, daha öncesinde alışverişimiz oldu zaten. Birçok kez ısrarda bulundular. 'Köpeğinizi getirelim çiftleştirelim, karşılığında size para verelim. İstemezseniz yavru da verebiliriz' dediler. Daha sonra biz bunları reddettik birkaç kez ama baktık bize rahatsızlık veriyorlar biz de başımızdan atmak amacıyla 1-2 kere götürdük. Daha sonrasında markete gidiyorduk. 10-15 dakikalık bir zaman dilimi geçti o sırada. Geri geldiğimde dükkan kapalı, köpek yok. Şahısla beraber alıp çıkıyor köpekleri ve daha sonra aradığımda, ‘Amcamın oğlu kalp krizi geçirdi. Acil Samsun'a gitmem gerekiyor. Kimseye güvenemedim ve dükkanda bırakamadım köpekleri’ gibi şeyler söyledi. Ertesi gün olduğunda sorduk. Bu defa da ‘Köpek elimizden kaçtı, motosikletle eve bırakıyordum. O esnada pusetinden düşüp kaçtı. Ben kendiminkini yakaladım ama sizinki kaçtı’ dedi. Polis ekipleri ile evine gittik. Babası açtı kapıyı, 'Oğlum hiç gelmedi bu gece' dedi. Ellerinde tutuyor olabilir, birine vermişte olabilir bekletme amaçlı. Para edecek bir köpek değil zaten. Benim köpeğim kısır değildi. En büyük hatayı da orada yaptık. Kısır olmadığından dolayı üretim amaçlı ellerinde tutuyorlar" diye konuştu.'Uzlaşmak istemiyorum'Köpeğiyle arasındaki duygusal bağın çok güçlü olduğunu belirten Gizem Eşgünoğlu ise "Bize ‘Şikayetinizi geri çekin, parası neyse biz size verelim. Gelin buradan kedi beğenin, köpek beğenin, farklı bir yolda uzlaşalım’ diyorlar ama ben uzlaşmak istemiyorum. Para veya başka bir şey istemiyorum. Ben köpeğimi istiyorum. Her yere müracaat ettim bunun için. Bir an önce köpeğimi istiyorum. ‘Leo’ 10 yıldan beri benimleydi. Çok üzgünüm, ‘Leo'yu geri istiyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211229/kayit-disi-hayvan-uretiminde-sifreli-satis-gelin-damat-ariyoruz-1052217351.html

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türkiye, samsun, köpek, petshop, çiftleşme