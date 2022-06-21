https://tr.sputniknews.com/20220621/pinar-gultekinin-babasi-hukuk-mucadelesini-surdurecegini-soyledi-istiyordum-ki-emsal-karar-ciksin-1057716129.html
Pınar Gültekin'in babası, hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi: İstiyordum ki emsal karar çıksın
Pınar Gültekin'in babası, hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi: İstiyordum ki emsal karar çıksın
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasını yeterli... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:41+0300
2022-06-21T19:41+0300
2022-06-21T19:43+0300
türkiye
pınar gültekin
kadın cinayetleri
cemal metin avcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057716107_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_db577c61fa1c8c0a57f5ba2d4e4dcbce.jpg
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasını yeterli bulmayan baba Sıddık Gültekin hukuk mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.Verilen cezanın bu olmaması gerektiğini vurgulayan Gültekin, süreç içerisinde çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi.Gültekin, hukuk mücadelesinin bitmediğini aktararak, şöyle konuştu:Acısını kimsenin anlayamayacağını belirten baba Gültekin, evlat acısının çok zor bir şey olduğunu söyledi.Karar sonrasında itirazda bulunduklarını anlatan Gültekin, "Başsavcı, avukatımız karara itiraz etti. Sonucu hep beraber göreceğiz. İnşallah iyi hakimler çıkar. Dosyayı iyi incelerler, hak neyse yerini bulsun onu istiyorum. Adam idam edilirse benim kızım geri gelmez. Kızımın artık geri gelmeyeceğini biliyorum. Kızımın bir geleceği, hayali vardı. Maalesef hayalini toprağa gömdüler. Keşke kızımın yerinde ben olsaydım, çünkü ben yaşayan bir ölüyüm. Konuşuyorum, geziyorum ama ölüyüm." diye konuştu.Kızını çok özlediğini dile getiren Gültekin, her cuma kızının mezarında dua ettiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/bassavcilik-pinar-gultekin-davasindaki-karari-istinafa-tasiyor-1057711549.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057716107_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_dee8bcc07230172a59540edb2a8a927b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pınar gültekin, kadın cinayetleri, cemal metin avcı
Pınar Gültekin'in babası, hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi: İstiyordum ki emsal karar çıksın
19:41 21.06.2022 (güncellendi: 19:43 21.06.2022) Abone ol
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasını yeterli bulmayan baba Sıddık Gültekin, hukuk mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasını yeterli bulmayan baba Sıddık Gültekin hukuk mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.
Verilen cezanın bu olmaması gerektiğini vurgulayan Gültekin, süreç içerisinde çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi.
Gültekin, hukuk mücadelesinin bitmediğini aktararak, şöyle konuştu:
"Biz ağırlaştırılmış müebbet beklerken, hepsinin ayrı ayrı cezalandırılmasını beklerken ne yazık ki mahkeme heyeti haksız tahrik indiriminden 23 yıla indirdi. Bu dava kamuoyuna mal olmuştur. Bu davayı kamuoyu vicdanına bırakıyorum, eğer rahatsa benim de rahat. Kızım geri gelmeyecek. İstiyordum ki emsal karar çıksın, caydırıcı olsun. Ben ağırlaştırılmış artı bekliyordum. Artısını da bekliyordum. Ortada hunharca, planlı işlenmiş cinayet var, ama 23 yıl denilince sanki Pınar ilk defa öldürüldü. Adalet istiyorum. Mücadelem bitmedi, devam edecek."
Acısını kimsenin anlayamayacağını belirten baba Gültekin, evlat acısının çok zor bir şey olduğunu söyledi.
Karar sonrasında itirazda bulunduklarını anlatan Gültekin, "Başsavcı, avukatımız karara itiraz etti. Sonucu hep beraber göreceğiz. İnşallah iyi hakimler çıkar. Dosyayı iyi incelerler, hak neyse yerini bulsun onu istiyorum. Adam idam edilirse benim kızım geri gelmez. Kızımın artık geri gelmeyeceğini biliyorum. Kızımın bir geleceği, hayali vardı. Maalesef hayalini toprağa gömdüler. Keşke kızımın yerinde ben olsaydım, çünkü ben yaşayan bir ölüyüm. Konuşuyorum, geziyorum ama ölüyüm." diye konuştu.
Kızını çok özlediğini dile getiren Gültekin, her cuma kızının mezarında dua ettiğini söyledi.