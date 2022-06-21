https://tr.sputniknews.com/20220621/pinar-gultekinin-babasi-hukuk-mucadelesini-surdurecegini-soyledi-istiyordum-ki-emsal-karar-ciksin-1057716129.html

Pınar Gültekin'in babası, hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi: İstiyordum ki emsal karar çıksın

Pınar Gültekin'in babası, hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi: İstiyordum ki emsal karar çıksın

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasını yeterli... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T19:41+0300

2022-06-21T19:41+0300

2022-06-21T19:43+0300

türkiye

pınar gültekin

kadın cinayetleri

cemal metin avcı

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasını yeterli bulmayan baba Sıddık Gültekin hukuk mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.Verilen cezanın bu olmaması gerektiğini vurgulayan Gültekin, süreç içerisinde çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi.Gültekin, hukuk mücadelesinin bitmediğini aktararak, şöyle konuştu:Acısını kimsenin anlayamayacağını belirten baba Gültekin, evlat acısının çok zor bir şey olduğunu söyledi.Karar sonrasında itirazda bulunduklarını anlatan Gültekin, "Başsavcı, avukatımız karara itiraz etti. Sonucu hep beraber göreceğiz. İnşallah iyi hakimler çıkar. Dosyayı iyi incelerler, hak neyse yerini bulsun onu istiyorum. Adam idam edilirse benim kızım geri gelmez. Kızımın artık geri gelmeyeceğini biliyorum. Kızımın bir geleceği, hayali vardı. Maalesef hayalini toprağa gömdüler. Keşke kızımın yerinde ben olsaydım, çünkü ben yaşayan bir ölüyüm. Konuşuyorum, geziyorum ama ölüyüm." diye konuştu.Kızını çok özlediğini dile getiren Gültekin, her cuma kızının mezarında dua ettiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/bassavcilik-pinar-gultekin-davasindaki-karari-istinafa-tasiyor-1057711549.html

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pınar gültekin, kadın cinayetleri, cemal metin avcı