https://tr.sputniknews.com/20220621/putin-kitalararasi-balistik-fuze-sarmat-yil-sonunda-orduda-goreve-baslayacak-1057697173.html

Putin: Kıtalararası balistik füze Sarmat, yıl sonunda orduda göreve başlayacak

Putin: Kıtalararası balistik füze Sarmat, yıl sonunda orduda göreve başlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın geliştirdiği en yeni kıtalararası balistik füze Sarmat'ın yıl sonunda orduda göreve başlayacağını belirtti. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T13:32+0300

2022-06-21T13:32+0300

2022-06-21T14:16+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

sarmat

kıtalararası balistik füze

ukrayna

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Putin, her sene eğitim-öğretim yılının sonunda geleneksel olarak yaptığı gibi, yüksek askeri eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerle Kremlin'de bir araya geldi.Silah geliştirme alanındaki çalışmalardan bahseden Putin, "Ağır kıtalararası balistik füze Sarmat'ın testi başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonunda bu komplekslerin ilkinin orduda göreve başlaması planlanıyor" dedi.'Ukrayna'daki savaşçılarımızın gerçek kahramanlar gibi mücadele etmesinden gurur duyuyoruz'Farklı uyruklardan askerlerin Ukrayna'daki özel askeri harekatta omuz omuza çarpıştığını söyleyen Putin, "Harekat sırasında savaşçılarımızın cesurca, profesyonelce, gerçek kahramanlar gibi mücadele etmesinden gurur duyuyoruz. Farklı uyruklardan Rus savaşçılar, birlik içinde, davalarının haklılığına inanarak, Rusya'nın büyük, yıkılmaz gücü olan halkımızın desteğiyle omuz omuza çarpışıyorlar" dedi.Putin, "Rusya'nın günümüzdeki subayları ve askerleri, muzaffer neslin mirasçıları, Büyük Anavatan Savaşı kahramanlarının torunları ve torunlarının torunları, vatan için, halkımız için fedakarca çarpışıyor. Suriye'de uluslararası teröristlerle mücadele ediyor, Donbass'ı neo-Nazilerden temizliyor. Halkımızın barış ve güvenliğini, Rusya'nın egemen gelişim hakkını koruyor" ifadelerini kullandı.Ülke yönetiminin günümüzdeki silahlı çatışmalardan çıkarılan dersler temelinde potansiyel riskleri ve tehditleri dikkate alarak Rusya Silahlı Kuvvetleri'ni geliştirmeye ve güçlendirmeye, ordunun muharebe kapasitesini kusursuz hale getirmeye devam edeceğinin altını çizen Putin, öncelikli alanlar arasında on yıllar boyunca ordunun ve filonun muharebe kabiliyetini belirleyecek olan yeni silah sistemleriyle birliklerin donatılmasının bulunduğunu kaydetti.Rusya lideri, ordunun ve donanmanın günümüzün gerekliliklerine uygun olarak tüm en önemli segmentlerde geliştirileceğini belirterek "Hiçbir şüphe yok ki, daha güçlü hale geleceğiz. Bu sürecin ne kadar etkili olacağı, büyük oranda sizlere bağlı olacak" diye konuştu.'Bir dizi testten geçiyoruz, kısıtlamaları aşıyoruz, aşacağız'Yaptırımlara atıfta bulunarak Rusya'nın bir dizi teste tabi tutulduğunu anlatan Putin, mevcut kısıtlamaların aşılmakta olduğunu ve aşılacağını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220522/rus-komutan-sarmat-fuzesi-50-yil-boyunca-gorevde-olacak-1056568040.html

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vladimir putin, rusya, sarmat, kıtalararası balistik füze, ukrayna