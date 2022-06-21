https://tr.sputniknews.com/20220621/rusyaya-karsi-yaptirimlar-nasil-uygulandi-1057713805.html
Rusya'ya karşı yaptırımlar nasıl uygulandı?
Rusya'ya karşı yaptırımlar nasıl uygulandı?
Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasının ardından Batılı ülkeler Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Yürürlüğe konulan... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T18:38+0300
2022-06-21T18:38+0300
2022-06-21T18:38+0300
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rusya
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ukrayna krizi
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Rusya karşıtı yaptırım silsilesini başlatan ülkeler ile sürecin nasıl geliştiğine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, ekonomik yaptırım, инфографика, yaptırım, ukrayna krizi
Rusya'ya karşı yaptırımlar nasıl uygulandı?
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Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasının ardından Batılı ülkeler Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Yürürlüğe konulan yaptırımların sayısıyla birlikte Rusya, dünyada en çok 'yaptırımın uygulandığı ülkeler' listesinde lider konumuna yerleşti. Rusya'yı ise açık ara farkla İran, Suriye ve Kuzey Kore izliyor.
Rusya karşıtı yaptırım silsilesini başlatan ülkeler ile sürecin nasıl geliştiğine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.