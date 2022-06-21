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Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza
Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza
Van'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza uygulandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T22:28+0300
2022-06-21T22:28+0300
2022-06-21T22:28+0300
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van
muradiye
salep soğanı
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Van'ın Muradiye ilçesinde koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza kesildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında A.S, Y.S, F.S, C.S'nin izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarını tespit etti.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 4 kişiye kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere 438 bin 372 lira ceza uyguladı.Ele geçirilen 1052 adet 5 kilogram salep bitkisi soğanı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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van, muradiye, salep soğanı
Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza
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Van'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza uygulandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında A.S, Y.S, F.S, C.S'nin izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarını tespit etti.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 4 kişiye kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere 438 bin 372 lira ceza uyguladı.
Ele geçirilen 1052 adet 5 kilogram salep bitkisi soğanı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.