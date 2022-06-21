https://tr.sputniknews.com/20220621/salep-sogani-toplayan-4-kisiye-438-bin-372-lira-ceza-1057725145.html

Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza

Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza

Van'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza uygulandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T22:28+0300

2022-06-21T22:28+0300

2022-06-21T22:28+0300

türkiye

van

muradiye

salep soğanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057724969_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_f46bb33726c4539fe861aeaa8f1f6cf5.jpg

Van'ın Muradiye ilçesinde koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza kesildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında A.S, Y.S, F.S, C.S'nin izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarını tespit etti.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 4 kişiye kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere 438 bin 372 lira ceza uyguladı.Ele geçirilen 1052 adet 5 kilogram salep bitkisi soğanı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

türkiye

van

muradiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

van, muradiye, salep soğanı