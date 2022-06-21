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https://tr.sputniknews.com/20220621/samuel-etooya-vergi-kacakciligindan-ceza-hapse-girmemek-icin-38-milyon-euro-odeyecek-1057692058.html
Samuel Eto'o'ya vergi kaçakçılığından ceza: Hapse girmemek için 3.8 milyon euro ödeyecek
Samuel Eto'o'ya vergi kaçakçılığından ceza: Hapse girmemek için 3.8 milyon euro ödeyecek
Samuel Eto'o, Barcelona'da forma giydiği dönemde (2004-2009) vergi kaçırma suçundan 22 ay hapis ve 1.8 milyon euro para cezası aldı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T12:16+0300
2022-06-21T12:18+0300
samuel eto'o
spor
vergi kaçırma
hapis cezası
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Kariyerinde daha önce Türkiye’de de forma giyen Samuel Eto’o, İspanya La Liga devi Barcelona’da oynadığı döneme ilişkin (2004-2009) vergi kaçırma suçu nedeniyle 22 ay hapis ve 1.8 milyon euro para cezası aldı.Marca gazetesinde yer alan detaylara göre; eski menajeri ve manevi babası olarak gördüğü José María Mesalles’in tuzağına düştüğünü söyleyen Samuel Eto’o mahkemede verdiği ifadede suçlamaları kabul etti.Sözcü’nün aktardığına göre, Barcelona 11. Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 22 ay hapis ve 1.8 milyon euro para cezası alan Eto’o, cezaevine girmemek için maliyeye toplamda 3.8 milyon euro ödeme yapacak.4 farklı suçtan ceza aldı2015-2018 yılları arasında Antalyaspor’da forma giyen Kamerunlu eski milli futbolcu, temsilcisi Mesalles hakkında malvarlığının yönetiminde dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçları iddiasıyla dava açtı.“Gerçekleri biliyorum, cezamı ödeyeceğim ancak o zamanlar çocuk olduğumun ve babamın (Mesalles’in) istediği şeyleri yaptığımın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullanan Eto’o Hazine’ye karşı 4 farklı suçtan ceza aldı.İşbirlikçisi olarak suçlu bulunan Mesalles için de 4 yıl 6 ay, 1 yıl hapis cezası istendi.
https://tr.sputniknews.com/20180402/atiker-konyaspor-etto-kamerun-cumhurbaskani-aday-1nisan-sakasi-1032872672.html
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samuel eto'o, vergi kaçırma, hapis cezası

Samuel Eto'o'ya vergi kaçakçılığından ceza: Hapse girmemek için 3.8 milyon euro ödeyecek

12:16 21.06.2022 (güncellendi: 12:18 21.06.2022)
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOAtiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o
Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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Samuel Eto'o, Barcelona'da forma giydiği dönemde (2004-2009) vergi kaçırma suçundan 22 ay hapis ve 1.8 milyon euro para cezası aldı.
Kariyerinde daha önce Türkiye’de de forma giyen Samuel Eto’o, İspanya La Liga devi Barcelona’da oynadığı döneme ilişkin (2004-2009) vergi kaçırma suçu nedeniyle 22 ay hapis ve 1.8 milyon euro para cezası aldı.
Marca gazetesinde yer alan detaylara göre; eski menajeri ve manevi babası olarak gördüğü José María Mesalles’in tuzağına düştüğünü söyleyen Samuel Eto’o mahkemede verdiği ifadede suçlamaları kabul etti.
Sözcü’nün aktardığına göre, Barcelona 11. Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 22 ay hapis ve 1.8 milyon euro para cezası alan Eto’o, cezaevine girmemek için maliyeye toplamda 3.8 milyon euro ödeme yapacak.

4 farklı suçtan ceza aldı

2015-2018 yılları arasında Antalyaspor’da forma giyen Kamerunlu eski milli futbolcu, temsilcisi Mesalles hakkında malvarlığının yönetiminde dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçları iddiasıyla dava açtı.
“Gerçekleri biliyorum, cezamı ödeyeceğim ancak o zamanlar çocuk olduğumun ve babamın (Mesalles’in) istediği şeyleri yaptığımın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullanan Eto’o Hazine’ye karşı 4 farklı suçtan ceza aldı.
İşbirlikçisi olarak suçlu bulunan Mesalles için de 4 yıl 6 ay, 1 yıl hapis cezası istendi.
Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2018
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