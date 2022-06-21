Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/scholz-almanya-gerektigi-muddetce-ukraynaya-silah-gondermeye-devam-edecek-1057703584.html
Scholz: Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek
Scholz: Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:55+0300
2022-06-21T14:55+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
ukrayna
olaf scholz
silah
doğalgaz
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057703278_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3e4788cc1e6ecbb339058f38e1f56e44.jpg
Scholz, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının Alman ekonomisine ve şirketlerine zarar verdiğini ancak bu yaptırımların 'önemli' olduğunu iddia etti.Ülkesinin, Litvanya ve diğer doğu müttefiklerinin yanında güçlü şekilde durduğunu belirten Scholz, "Bir şey kesin ki desteğimize ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz" dedi.Almanya'nın 'enerji dönüşümünü' ileriye taşıması gerektiğini kaydeden Scholz, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik kriz ve Ukrayna krizinin bir sonucu olarak, yenilenebilir enerjilerin kullanımının her şeyden önce kamu yararına olduğunu söyledi.Enerjide dönüşümün milletlerin egemenliği ve refahı için şart olduğunu savunan Scholz, enerji dönüşümünde Almanya'da bürokrasiyi azaltacaklarını kaydetti. Scholz, "Artık işleri ertelemek için zamanımız yok. 2022, kararlar yılı olacak" dedi.'2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'i ve ısınmanın yarısı yenilenebilir enerjilerden gelmeli'Enerjide dönüşümün Almanya'yı giderek fosil yakıtlar ve oynak enerji fiyatlarından daha bağımsız hale getirdiğini ve sanayi için geleceği planlamada güven oluşturduğunu ifade eden Scholz, 2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'inin ve ısınmanın da yarısının yenilenebilir enerjilerden gelmesi gerektiğini bildirdi.Ukrayna krizinin ilk döneminde Alman hükümetinin 'Almanya'nın geleneksel olarak savaş ve ihtilaf bölgelerine silah göndermediğini' vurgulayarak, Ukrayna'ya silah gönderilmesine yönelik temkinli bir politika izlemesi, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok NATO müttefiki tarafından ve iç politikada yoğun bir tartışma yaşanmasına yol açmıştı.Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğaögazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken ülke, savaş öncesi ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Almanya, son zamanlarda bu oranı yüzde 35'e düşürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220619/almanya-basbakani-scholz-ab-genislemeye-kendisini-hazirlamali-1057604182.html
almanya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057703278_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_5ff9ceab3bdedfe5e4666902517b6777.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, rusya, ukrayna, olaf scholz, silah, doğalgaz, enerji

Scholz: Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek

14:55 21.06.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
Abone olTelegram
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi.
Scholz, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının Alman ekonomisine ve şirketlerine zarar verdiğini ancak bu yaptırımların 'önemli' olduğunu iddia etti.
Ülkesinin, Litvanya ve diğer doğu müttefiklerinin yanında güçlü şekilde durduğunu belirten Scholz, "Bir şey kesin ki desteğimize ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz" dedi.
Almanya'nın 'enerji dönüşümünü' ileriye taşıması gerektiğini kaydeden Scholz, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik kriz ve Ukrayna krizinin bir sonucu olarak, yenilenebilir enerjilerin kullanımının her şeyden önce kamu yararına olduğunu söyledi.
Enerjide dönüşümün milletlerin egemenliği ve refahı için şart olduğunu savunan Scholz, enerji dönüşümünde Almanya'da bürokrasiyi azaltacaklarını kaydetti. Scholz, "Artık işleri ertelemek için zamanımız yok. 2022, kararlar yılı olacak" dedi.

'2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'i ve ısınmanın yarısı yenilenebilir enerjilerden gelmeli'

Enerjide dönüşümün Almanya'yı giderek fosil yakıtlar ve oynak enerji fiyatlarından daha bağımsız hale getirdiğini ve sanayi için geleceği planlamada güven oluşturduğunu ifade eden Scholz, 2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'inin ve ısınmanın da yarısının yenilenebilir enerjilerden gelmesi gerektiğini bildirdi.
Ukrayna krizinin ilk döneminde Alman hükümetinin 'Almanya'nın geleneksel olarak savaş ve ihtilaf bölgelerine silah göndermediğini' vurgulayarak, Ukrayna'ya silah gönderilmesine yönelik temkinli bir politika izlemesi, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok NATO müttefiki tarafından ve iç politikada yoğun bir tartışma yaşanmasına yol açmıştı.
Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğaögazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken ülke, savaş öncesi ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Almanya, son zamanlarda bu oranı yüzde 35'e düşürdü.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
DÜNYA
Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeye kendisini hazırlamalı
19 Haziran , 01:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала