https://tr.sputniknews.com/20220621/scholz-almanya-gerektigi-muddetce-ukraynaya-silah-gondermeye-devam-edecek-1057703584.html
Scholz: Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek
Scholz: Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:55+0300
2022-06-21T14:55+0300
2022-06-21T14:55+0300
ukrayna krizi
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enerji
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Scholz, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının Alman ekonomisine ve şirketlerine zarar verdiğini ancak bu yaptırımların 'önemli' olduğunu iddia etti.Ülkesinin, Litvanya ve diğer doğu müttefiklerinin yanında güçlü şekilde durduğunu belirten Scholz, "Bir şey kesin ki desteğimize ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz" dedi.Almanya'nın 'enerji dönüşümünü' ileriye taşıması gerektiğini kaydeden Scholz, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik kriz ve Ukrayna krizinin bir sonucu olarak, yenilenebilir enerjilerin kullanımının her şeyden önce kamu yararına olduğunu söyledi.Enerjide dönüşümün milletlerin egemenliği ve refahı için şart olduğunu savunan Scholz, enerji dönüşümünde Almanya'da bürokrasiyi azaltacaklarını kaydetti. Scholz, "Artık işleri ertelemek için zamanımız yok. 2022, kararlar yılı olacak" dedi.'2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'i ve ısınmanın yarısı yenilenebilir enerjilerden gelmeli'Enerjide dönüşümün Almanya'yı giderek fosil yakıtlar ve oynak enerji fiyatlarından daha bağımsız hale getirdiğini ve sanayi için geleceği planlamada güven oluşturduğunu ifade eden Scholz, 2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'inin ve ısınmanın da yarısının yenilenebilir enerjilerden gelmesi gerektiğini bildirdi.Ukrayna krizinin ilk döneminde Alman hükümetinin 'Almanya'nın geleneksel olarak savaş ve ihtilaf bölgelerine silah göndermediğini' vurgulayarak, Ukrayna'ya silah gönderilmesine yönelik temkinli bir politika izlemesi, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok NATO müttefiki tarafından ve iç politikada yoğun bir tartışma yaşanmasına yol açmıştı.Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğaögazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken ülke, savaş öncesi ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Almanya, son zamanlarda bu oranı yüzde 35'e düşürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220619/almanya-basbakani-scholz-ab-genislemeye-kendisini-hazirlamali-1057604182.html
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almanya, rusya, ukrayna, olaf scholz, silah, doğalgaz, enerji
Scholz: Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi.
Scholz, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının Alman ekonomisine ve şirketlerine zarar verdiğini ancak bu yaptırımların 'önemli' olduğunu iddia etti.
Ülkesinin, Litvanya ve diğer doğu müttefiklerinin yanında güçlü şekilde durduğunu belirten Scholz, "Bir şey kesin ki desteğimize ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz" dedi.
Almanya'nın 'enerji dönüşümünü' ileriye taşıması gerektiğini kaydeden Scholz, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik kriz ve Ukrayna krizinin bir sonucu olarak, yenilenebilir enerjilerin kullanımının her şeyden önce kamu yararına olduğunu söyledi.
Enerjide dönüşümün milletlerin egemenliği ve refahı için şart olduğunu savunan Scholz, enerji dönüşümünde Almanya'da bürokrasiyi azaltacaklarını kaydetti. Scholz, "Artık işleri ertelemek için zamanımız yok. 2022, kararlar yılı olacak" dedi.
'2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'i ve ısınmanın yarısı yenilenebilir enerjilerden gelmeli'
Enerjide dönüşümün Almanya'yı giderek fosil yakıtlar ve oynak enerji fiyatlarından daha bağımsız hale getirdiğini ve sanayi için geleceği planlamada güven oluşturduğunu ifade eden Scholz, 2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'inin ve ısınmanın da yarısının yenilenebilir enerjilerden gelmesi gerektiğini bildirdi.
Ukrayna krizinin ilk döneminde Alman hükümetinin 'Almanya'nın geleneksel olarak savaş ve ihtilaf bölgelerine silah göndermediğini' vurgulayarak, Ukrayna'ya silah gönderilmesine yönelik temkinli bir politika izlemesi, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok NATO müttefiki tarafından ve iç politikada yoğun bir tartışma yaşanmasına yol açmıştı.
Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğaögazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken ülke, savaş öncesi ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Almanya, son zamanlarda bu oranı yüzde 35'e düşürdü.