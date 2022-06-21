https://tr.sputniknews.com/20220621/suudi-arabistan-ve-misir-arasinda-77-milyar-dolarlik-anlasma--1057710282.html
Suudi Arabistan ve Mısır arasında 7.7 milyar dolarlık anlaşma
Suudi Arabistan ve Mısır arasında 7.7 milyar dolarlık anlaşma
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti kapsamında Kahire ve Riyad arasında 7.7 milyar dolarlık ekonomik ve ticari anlaşma... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T17:00+0300
2022-06-21T17:00+0300
2022-06-21T17:00+0300
ekonomi
mısır
suudi arabistan
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Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ile Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi'nin işbirliğiyle çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iki ülke şirketleri bir araya geldi. Suudi Arabistan ve Mısır şirketleri arasında 7.7 milyar dolar değerinde anlaşmanın imzalandığı törende konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el Falih, Bakanlığın rolünün ekonomik alanların gelişmesinde özel sektörün katılımını desteklemek ve kolaylaştırmak olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise, Veliaht Prens bin Selman'ın Mısır, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan bir yurtdışı turuna çıktığı belirtilmişti. Mısır devletine ait El-Ehram gazetesi de Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin bin Selman'ı Kahire Havalimanında karşıladığını yazmıştı. Suudi Genel İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Riyad ve Kahire arasındaki ticaret hacmi 2020'de 7.7 milyar dolar iken, 2021'de yüzde 88 artarak 14.5 milyar dolara yükseldi. Suudi Arabistan Ticaret Odaları Birliği'nin verilerine göre, Suudi Arabistan'ın Mısır'daki yatırımları 32 milyar dolar, Mısır'ın Suudi Arabistan'daki yatırımları ise 5 milyar dolar değerinde.
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mısır, suudi arabistan
Suudi Arabistan ve Mısır arasında 7.7 milyar dolarlık anlaşma
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti kapsamında Kahire ve Riyad arasında 7.7 milyar dolarlık ekonomik ve ticari anlaşma imzalandı.
Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ile Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi'nin işbirliğiyle çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iki ülke şirketleri bir araya geldi.
Suudi Arabistan ve Mısır şirketleri arasında 7.7 milyar dolar değerinde anlaşmanın imzalandığı törende konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el Falih, Bakanlığın rolünün ekonomik alanların gelişmesinde özel sektörün katılımını desteklemek ve kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise, Veliaht Prens bin Selman'ın Mısır, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan bir yurtdışı turuna çıktığı belirtilmişti.
Mısır devletine ait El-Ehram gazetesi de Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin bin Selman'ı Kahire Havalimanında karşıladığını yazmıştı.
Suudi Genel İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Riyad ve Kahire arasındaki ticaret hacmi 2020'de 7.7 milyar dolar iken, 2021'de yüzde 88 artarak 14.5 milyar dolara yükseldi.
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Birliği'nin verilerine göre, Suudi Arabistan'ın Mısır'daki yatırımları 32 milyar dolar, Mısır'ın Suudi Arabistan'daki yatırımları ise 5 milyar dolar değerinde.