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Timsahı kızartma tavasıyla kovaladı
Timsahı kızartma tavasıyla kovaladı
Avustralya'da bir adam bahçesine giren 2.5 metrelik timsahı kızartma tavasıyla kovaladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T11:32+0300
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yaşam
timsah
tava
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Avustralya'nın Goat Island bölgesinde bir adam bahçesine giren timsahı tavayla kovaladı.Danimarka asıllı olduğu belirtilen Kai isimli adamın, aynı zamanda bahçesinde 'Casey' adında bir timsah daha beslediği kaydedildi.Görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı.
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timsah, tava, avustralya

Timsahı kızartma tavasıyla kovaladı

11:32 21.06.2022
© Fotoğraf : Twitter / NotdojaaaAvustralya'da bir adam bahçesine giren 2.5 metrelik timsahı kızartma tavasıyla kovaladı.
Avustralya'da bir adam bahçesine giren 2.5 metrelik timsahı kızartma tavasıyla kovaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Fotoğraf : Twitter / Notdojaaa
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Avustralya'da bir adam bahçesine giren 2.5 metrelik timsahı kızartma tavasıyla kovaladı.
Avustralya'nın Goat Island bölgesinde bir adam bahçesine giren timsahı tavayla kovaladı.
Danimarka asıllı olduğu belirtilen Kai isimli adamın, aynı zamanda bahçesinde 'Casey' adında bir timsah daha beslediği kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı.
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