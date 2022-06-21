https://tr.sputniknews.com/20220621/timsahi-kizartma-tavasiyla-kovaladi-1057689022.html

Timsahı kızartma tavasıyla kovaladı

Timsahı kızartma tavasıyla kovaladı

Avustralya'da bir adam bahçesine giren 2.5 metrelik timsahı kızartma tavasıyla kovaladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T11:32+0300

2022-06-21T11:32+0300

2022-06-21T11:32+0300

yaşam

timsah

tava

avustralya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057688831_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_e62276220cb579ce38a303d4cde4e787.png

Avustralya'nın Goat Island bölgesinde bir adam bahçesine giren timsahı tavayla kovaladı.Danimarka asıllı olduğu belirtilen Kai isimli adamın, aynı zamanda bahçesinde 'Casey' adında bir timsah daha beslediği kaydedildi.Görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı.

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

timsah, tava, avustralya