Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220621/trabzonda-yamactan-yuvarlanan-inegi-itfaiye-ekipleri-kurtardi-1057679240.html
Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T01:20+0300
2022-06-21T01:20+0300
türkiye
trabzon
inek
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057679543_0:162:1200:837_1920x0_80_0_0_fdc9b52c07bd0ef62a0d18c2e5c95f46.jpg
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Orta Mahalle'de C.S'ye ait inek, otlamak için çıktığı alandan yuvarlandı.Yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.Ekipler, yamaca inerek kurtarma aparatını bağladıkları ineği mahalle sakinlerinin yardımıyla hayvan taşıma sedyesine koydu.İnek, ekipler ve mahalle sakinleriyle itfaiye aracındaki çeki halatıyla yola çıkarıldı.Mahalle sakinleri, itfaiye personeline teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220508/yerin-altindaki-su-giderine-sikisan-yavru-kopegi-itfaiye-kurtardi-1056189876.html
türkiye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057679543_0:49:1200:949_1920x0_80_0_0_875aed9989e583202a4077978c9fa4a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzon, inek, itfaiye

Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

01:20 21.06.2022
© AATrabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orta Mahalle'de C.S'ye ait inek, otlamak için çıktığı alandan yuvarlandı.
Yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
Ekipler, yamaca inerek kurtarma aparatını bağladıkları ineği mahalle sakinlerinin yardımıyla hayvan taşıma sedyesine koydu.
İnek, ekipler ve mahalle sakinleriyle itfaiye aracındaki çeki halatıyla yola çıkarıldı.
Mahalle sakinleri, itfaiye personeline teşekkür etti.
Yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
TÜRKİYE
Yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
8 Mayıs, 16:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала