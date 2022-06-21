https://tr.sputniknews.com/20220621/trabzonda-yamactan-yuvarlanan-inegi-itfaiye-ekipleri-kurtardi-1057679240.html
Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T01:20+0300
2022-06-21T01:20+0300
2022-06-21T01:20+0300
türkiye
trabzon
inek
itfaiye
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Orta Mahalle'de C.S'ye ait inek, otlamak için çıktığı alandan yuvarlandı.Yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.Ekipler, yamaca inerek kurtarma aparatını bağladıkları ineği mahalle sakinlerinin yardımıyla hayvan taşıma sedyesine koydu.İnek, ekipler ve mahalle sakinleriyle itfaiye aracındaki çeki halatıyla yola çıkarıldı.Mahalle sakinleri, itfaiye personeline teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220508/yerin-altindaki-su-giderine-sikisan-yavru-kopegi-itfaiye-kurtardi-1056189876.html
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trabzon, inek, itfaiye
Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orta Mahalle'de C.S'ye ait inek, otlamak için çıktığı alandan yuvarlandı.
Yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
Ekipler, yamaca inerek kurtarma aparatını bağladıkları ineği mahalle sakinlerinin yardımıyla hayvan taşıma sedyesine koydu.
İnek, ekipler ve mahalle sakinleriyle itfaiye aracındaki çeki halatıyla yola çıkarıldı.
Mahalle sakinleri, itfaiye personeline teşekkür etti.