https://tr.sputniknews.com/20220621/trabzonda-yamactan-yuvarlanan-inegi-itfaiye-ekipleri-kurtardi-1057679240.html

Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T01:20+0300

2022-06-21T01:20+0300

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türkiye

trabzon

inek

itfaiye

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Orta Mahalle'de C.S'ye ait inek, otlamak için çıktığı alandan yuvarlandı.Yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.Ekipler, yamaca inerek kurtarma aparatını bağladıkları ineği mahalle sakinlerinin yardımıyla hayvan taşıma sedyesine koydu.İnek, ekipler ve mahalle sakinleriyle itfaiye aracındaki çeki halatıyla yola çıkarıldı.Mahalle sakinleri, itfaiye personeline teşekkür etti.

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