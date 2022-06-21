https://tr.sputniknews.com/20220621/turk-silahli-kuvvetleri-unsurlarinin-libyada-bulunmasina-iliskin-tezkere-tbmmde-kabul-edildi-1057714543.html
TSK'nın Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TSK'nın Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve tezkere görüşmelerin sonunda kabul... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T18:53+0300
2022-06-21T18:53+0300
2022-06-21T19:05+0300
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TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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libya tezkeresi, tbmm, son dakika
TSK'nın Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
18:53 21.06.2022 (güncellendi: 19:05 21.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve tezkere görüşmelerin sonunda kabul edildi.
TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.