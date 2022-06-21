Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220621/turk-silahli-kuvvetleri-unsurlarinin-libyada-bulunmasina-iliskin-tezkere-tbmmde-kabul-edildi-1057714543.html
TSK'nın Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TSK'nın Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve tezkere görüşmelerin sonunda kabul... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T18:53+0300
2022-06-21T19:05+0300
libya tezkeresi
tbmm
türkiye
son dakika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9a98043497c61a90fd524d22d0580a36.jpg
TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812230_226:0:1126:675_1920x0_80_0_0_fb22ceaf8a037fce09fd85427f5407be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
libya tezkeresi, tbmm, son dakika

TSK'nın Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

18:53 21.06.2022 (güncellendi: 19:05 21.06.2022)
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve tezkere görüşmelerin sonunda kabul edildi.
TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала