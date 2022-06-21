https://tr.sputniknews.com/20220621/turk-silahli-kuvvetleri-unsurlarinin-libyada-bulunmasina-iliskin-tezkere-tbmmde-kabul-edildi-1057714543.html

TSK'nın Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TSK'nın Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve tezkere görüşmelerin sonunda kabul... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T18:53+0300

2022-06-21T18:53+0300

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TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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