https://tr.sputniknews.com/20220621/turkiye-e-ticaret-dernegi-baskani-pandemi-oncesi-70-bin-olan-e-ticaret-sirket-sayisi-490-bine-vardi-1057724533.html
Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı: Pandemi öncesi 70 bin olan e-ticaret şirket sayısı 490 bine vardı
Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı: Pandemi öncesi 70 bin olan e-ticaret şirket sayısı 490 bine vardı
Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, "Pandemi öncesi 70 bin olan e-ticaret şirketi sayısı 490 bine ulaştı. Özellikle kadınlar için sınırlar kalktı"... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T22:21+0300
2022-06-21T22:21+0300
2022-06-21T22:21+0300
e ticaret
akşam postasi
radyo
gittigidiyor
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Uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret platformları arasında yer alan Gittigidiyor’un ülkeden ayrılışı ve Türkiye’de e-ticaretin son durumunu Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı Emre Ekmekçi Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Emre Ekmekçi’nin açıklamalarından bazı satırbaşları:Gittigidiyor’un Türkiye’den ayrılması‘’Gittigidiyor, Türkiye’deki E- ticaretinin en eski ve en büyük oyuncularındandı. Açık arttırma konusundaki sektörü yaratan kişilerdendi. Ebay’de eski gitarlar satılırken, Gittigidiyor, Türkiye’de e- ticarete geçtiği bir dönem vardı. 20 seneyi aşkın yıldır Türkiye’deydi. Bu haber üzücü ama beklenmedik bir haber de değildi.Türkiye sektörü çok dinamik. Sektörümüze daha önce dünya devleri girdi ve hem başarılı olan hem başarısız olan oldu dolayısıyla bizim sektörümüzde şirketler her sektörde olduğu gibi belirli şirketler doğar, büyür ve bir noktadan sonra da stratejileri değişebilir.'Yabancı şirketlerin Türkiye ilgisi''Her 5 alışverişten biri dijitalden'Türkiye’de toplam ticarette e-ticaretin 2021 yılı ortalaması yüzde 17.7 ve yüzde 20’yi geçmiş aylar da var. Toplam ticaretin beşte birini dijital kanallardan yapıyoruz. E- ticaret yapan Pandemi öncesi 70 bin işletme vardı, 2021 yılı sonu sayıları 490 bini geçti. Esnafımız da E- ticaret yapmayı sevdi diyebiliriz zaten bu büyüme de oradan geliyor. Sanal dünyada sadece sosyal medya değil ticaretin de döndüğünü fark ettiler. Kadın girişimciler, evinden iş yapanlar ve küçük esnaf için sınırları ortadan e ticaret sınırları ortadan kaldırıyor.’’
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
e ticaret, radyo, gittigidiyor
Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı: Pandemi öncesi 70 bin olan e-ticaret şirket sayısı 490 bine vardı
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Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, "Pandemi öncesi 70 bin olan e-ticaret şirketi sayısı 490 bine ulaştı. Özellikle kadınlar için sınırlar kalktı" dedi.
Uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret platformları arasında yer alan Gittigidiyor’un ülkeden ayrılışı ve Türkiye’de e-ticaretin son durumunu Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı Emre Ekmekçi Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Emre Ekmekçi’nin açıklamalarından bazı satırbaşları:
Gittigidiyor’un Türkiye’den ayrılması
‘’Gittigidiyor, Türkiye’deki E- ticaretinin en eski ve en büyük oyuncularındandı. Açık arttırma konusundaki sektörü yaratan kişilerdendi. Ebay’de eski gitarlar satılırken, Gittigidiyor, Türkiye’de e- ticarete geçtiği bir dönem vardı. 20 seneyi aşkın yıldır Türkiye’deydi. Bu haber üzücü ama beklenmedik bir haber de değildi.
Türkiye sektörü çok dinamik. Sektörümüze daha önce dünya devleri girdi ve hem başarılı olan hem başarısız olan oldu dolayısıyla bizim sektörümüzde şirketler her sektörde olduğu gibi belirli şirketler doğar, büyür ve bir noktadan sonra da stratejileri değişebilir.
'Yabancı şirketlerin Türkiye ilgisi'
Şu anda e ticarete giren sermaye olarak baktığımızda Trendyol büyük bir Alibaba yatırımı aldı, Getir hem Avrupa hem Amerika gibi yerlerde Slikon Vadisi fonları var. Türkiye’ye daha önceden gelen Koreliler, N11 ve Doğuş Grubu ile ortak olmuşlardı. Seneler önce Güney Afrikalı grup Markofoni’yi 200 milyon civarına satın almıştı. Ebay’in kapanmasıyla Markafoni’nin kapanması birbirine çok benzer. Çıkışları çok sürpriz görmüyoruz, olabilecek şeyler olarak bakıyoruz. İleride yine olacaktır.
Yabancı şirketlerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi Türkiye pazarını uzaktan kumandayla yönetebileceklerini, oradaki merkezi stratejilerle yönetebileceklerini sanıyorlar ama Amazon bile Türkiye’ye geldi yüzlerce kişilik ekip kurdu ve buraya yönelik stratejiler yapıyor. Amazon burada yeni daha 100 milyon dolarlık lojistik yatırımı yaptı. Amazon’un 100 milyon dolarlık yatırım yaptığı bir ülkede Ebay’in çıkmasını, Ebay’in özelinde değerlendirmek lazım.
'Her 5 alışverişten biri dijitalden'
Türkiye’de toplam ticarette e-ticaretin 2021 yılı ortalaması yüzde 17.7 ve yüzde 20’yi geçmiş aylar da var. Toplam ticaretin beşte birini dijital kanallardan yapıyoruz. E- ticaret yapan Pandemi öncesi 70 bin işletme vardı, 2021 yılı sonu sayıları 490 bini geçti. Esnafımız da E- ticaret yapmayı sevdi diyebiliriz zaten bu büyüme de oradan geliyor. Sanal dünyada sadece sosyal medya değil ticaretin de döndüğünü fark ettiler. Kadın girişimciler, evinden iş yapanlar ve küçük esnaf için sınırları ortadan e ticaret sınırları ortadan kaldırıyor.’’