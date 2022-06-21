https://tr.sputniknews.com/20220621/turkiye-e-ticaret-dernegi-baskani-pandemi-oncesi-70-bin-olan-e-ticaret-sirket-sayisi-490-bine-vardi-1057724533.html

Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı: Pandemi öncesi 70 bin olan e-ticaret şirket sayısı 490 bine vardı

Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı: Pandemi öncesi 70 bin olan e-ticaret şirket sayısı 490 bine vardı

Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, "Pandemi öncesi 70 bin olan e-ticaret şirketi sayısı 490 bine ulaştı. Özellikle kadınlar için sınırlar kalktı"... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T22:21+0300

2022-06-21T22:21+0300

2022-06-21T22:21+0300

e ticaret

akşam postasi

radyo

gittigidiyor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg

Uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret platformları arasında yer alan Gittigidiyor’un ülkeden ayrılışı ve Türkiye’de e-ticaretin son durumunu Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı Emre Ekmekçi Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Emre Ekmekçi’nin açıklamalarından bazı satırbaşları:Gittigidiyor’un Türkiye’den ayrılması‘’Gittigidiyor, Türkiye’deki E- ticaretinin en eski ve en büyük oyuncularındandı. Açık arttırma konusundaki sektörü yaratan kişilerdendi. Ebay’de eski gitarlar satılırken, Gittigidiyor, Türkiye’de e- ticarete geçtiği bir dönem vardı. 20 seneyi aşkın yıldır Türkiye’deydi. Bu haber üzücü ama beklenmedik bir haber de değildi.Türkiye sektörü çok dinamik. Sektörümüze daha önce dünya devleri girdi ve hem başarılı olan hem başarısız olan oldu dolayısıyla bizim sektörümüzde şirketler her sektörde olduğu gibi belirli şirketler doğar, büyür ve bir noktadan sonra da stratejileri değişebilir.'Yabancı şirketlerin Türkiye ilgisi''Her 5 alışverişten biri dijitalden'Türkiye’de toplam ticarette e-ticaretin 2021 yılı ortalaması yüzde 17.7 ve yüzde 20’yi geçmiş aylar da var. Toplam ticaretin beşte birini dijital kanallardan yapıyoruz. E- ticaret yapan Pandemi öncesi 70 bin işletme vardı, 2021 yılı sonu sayıları 490 bini geçti. Esnafımız da E- ticaret yapmayı sevdi diyebiliriz zaten bu büyüme de oradan geliyor. Sanal dünyada sadece sosyal medya değil ticaretin de döndüğünü fark ettiler. Kadın girişimciler, evinden iş yapanlar ve küçük esnaf için sınırları ortadan e ticaret sınırları ortadan kaldırıyor.’’

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

e ticaret, radyo, gittigidiyor