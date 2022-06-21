Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 5 lira olacak' iddiasına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla haziran ayında unda destekleme söz konusu olmamış olsaydı, bugün belki de 5 lirayı da konuşmuyor olabilirdik. Un fiyatının 530 lira, 600 lira bandında seyretmesiyle fırıncı esnafımız için 5 lira da yeterli olmayabilirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, haziran ayında da desteklemenin devam etmesiyle birlikte en makul fiyat şuanda gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir. 20 lira birçok şehrimizde uygulanmaktadır. Biz esnafımızın hakkını korurken, vatandaşımızın da mağdur olmaması konusunda geçtiğimiz aylarda ne yapıyorsak ilgili bakanlıklarımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Dolaysıyla ekmeğin 5 lira olduğu haberlerini, 39 ilçesi olan İstanbul'da 3 ilçede yasal olmayan uygulamadan dolayı 5 lira algısını oluşturmayı doğru bulmuyorum. Fırıncılarımızın sorunlarını görüşüyoruz. Esnafımızın içinde bulunduğu zor durumu biliyoruz. Fırıncı esnafının mağdur olmaması için aynı zamanda tüketicinin de mağdur olmaması için iki tarafı da düşünerek hareket ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda, kamuoyunda yer alan 'Ekmek 6 lira, 7 lira olacak' açıklamasının gerçek olmadığını, bugün itibariyle ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 20 lira olarak uygulanacak. Bu illerde de fırıncı esnafının mağdur olmaması için, 20 liranın altındaki fiyatlar konusunda ilgili kurum olan esnaf odaları birliği ve ticaret odalarının gerekli çalışmaları yapmalarını gerekir"