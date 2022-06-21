Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220621/turkiye-firincilar-federasyonundan-ekmek-5-lira-olacak-iddiasina-yanit-gercegi-yansitmamaktadir-1057709633.html
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 5 lira olacak' iddiasına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 5 lira olacak' iddiasına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, ekmeğin kilogram fiyatının 20 lira olduğunu belirterek, "En makul fiyat gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir"... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T16:48+0300
2022-06-21T16:50+0300
ekmek
ekonomi
türkiye fırıncılar federasyonu
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057709465_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef357bb8d6a7d6c9760939b15e09482c.jpg
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Balcı, şunları kaydetti:‘5 lira algısını oluşturmayı doğru bulmuyorum’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla verilen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Balcı, şöyle devam etti:‘Bu 3 ilçede uygulanan 5 lira fiyatı doğru fiyat değildir’Balcı, "200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız kilosu 25 liraya gelir. Dolayısıyla bu 3 ilçede uygulanan 5 lira fiyatı doğru fiyat değildir. İstanbul, bir an önce Türkiye'de uygulanan 4 lira fiyatını almalı. 200 gram ekmek 4 lira olmalı. Kilosu 20 lira olan fiyatı uygulamaları gerekir" sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/istanbulda-ekmege-yeni-zam-iddiasi-bazi-ilcelerde-5-tlye-cikmasi-bekleniyor-1057667507.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057709465_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c590a2397d5b17300c15ca68352fbefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekmek, türkiye fırıncılar federasyonu, istanbul

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 5 lira olacak' iddiasına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

16:48 21.06.2022 (güncellendi: 16:50 21.06.2022)
© İHAEkmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, ekmeğin kilogram fiyatının 20 lira olduğunu belirterek, "En makul fiyat gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir" dedi. Balcı, İstanbul'da ekmeğin 5 lira olduğu iddiasına, "'Ekmek İstanbul'da 5 lira oldu, tüm ilçelerde de yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacak' açıklamaları gerçeği yansıtmamakta" dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Balcı, şunları kaydetti:
"Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen 'Ekmek İstanbul'da 5 lira oldu, tüm ilçelerde de yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacak' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da 39 ilçemiz vardır. İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulaması olması, 5 liradan satılması, tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamı taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama, yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum. Hatırlayacak olursanız kamuoyunda ve basında, geçtiğimiz aylarda, şubat ayında ülke genelinde ekmeğin 6 lira olacağı, böyle kalmayıp 7 lira olacağı, hatta 10 lira olacağı telaffuzları yapılmaktaydı. İlgili bakanlıklarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün geldiğimiz noktada ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 20 liradan satılmaktadır. Yani ülkede uygulanan fiyat kilogramı 20 liradır."

‘5 lira algısını oluşturmayı doğru bulmuyorum’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla verilen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Balcı, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla haziran ayında unda destekleme söz konusu olmamış olsaydı, bugün belki de 5 lirayı da konuşmuyor olabilirdik. Un fiyatının 530 lira, 600 lira bandında seyretmesiyle fırıncı esnafımız için 5 lira da yeterli olmayabilirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, haziran ayında da desteklemenin devam etmesiyle birlikte en makul fiyat şuanda gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir. 20 lira birçok şehrimizde uygulanmaktadır. Biz esnafımızın hakkını korurken, vatandaşımızın da mağdur olmaması konusunda geçtiğimiz aylarda ne yapıyorsak ilgili bakanlıklarımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Dolaysıyla ekmeğin 5 lira olduğu haberlerini, 39 ilçesi olan İstanbul'da 3 ilçede yasal olmayan uygulamadan dolayı 5 lira algısını oluşturmayı doğru bulmuyorum. Fırıncılarımızın sorunlarını görüşüyoruz. Esnafımızın içinde bulunduğu zor durumu biliyoruz. Fırıncı esnafının mağdur olmaması için aynı zamanda tüketicinin de mağdur olmaması için iki tarafı da düşünerek hareket ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda, kamuoyunda yer alan 'Ekmek 6 lira, 7 lira olacak' açıklamasının gerçek olmadığını, bugün itibariyle ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 20 lira olarak uygulanacak. Bu illerde de fırıncı esnafının mağdur olmaması için, 20 liranın altındaki fiyatlar konusunda ilgili kurum olan esnaf odaları birliği ve ticaret odalarının gerekli çalışmaları yapmalarını gerekir"

‘Bu 3 ilçede uygulanan 5 lira fiyatı doğru fiyat değildir’

Balcı, "200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız kilosu 25 liraya gelir. Dolayısıyla bu 3 ilçede uygulanan 5 lira fiyatı doğru fiyat değildir. İstanbul, bir an önce Türkiye'de uygulanan 4 lira fiyatını almalı. 200 gram ekmek 4 lira olmalı. Kilosu 20 lira olan fiyatı uygulamaları gerekir" sözlerine ekledi.
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
TÜRKİYE
'İstanbul’da ekmeğe yeni zam' iddiası: Bazı ilçelerde 5 TL’ye çıkması bekleniyor
Dün, 20:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала