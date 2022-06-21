https://tr.sputniknews.com/20220621/turkiye-kasaplar-federasyonu-baskani-kurbanliklar-yuzde-25-30-oraninda-zamli-olacak-1057695890.html

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı: Kurbanlıklar yüzde 25-30 oranında zamlı olacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı: Kurbanlıklar yüzde 25-30 oranında zamlı olacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağının altını çizerek, küçükbaş hayvanın 62, büyükbaşın ise 65 TL'den... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T13:14+0300

2022-06-21T13:14+0300

2022-06-21T13:15+0300

kurban bayramı

ekonomi

zam

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Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık durumu ve fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı yaklaşırken her zaman ortaya, ‘kurban yok, kurbanımız az’ şeklinde söylemlerin atıldığını dile getiren Yardımcı, böyle bir durumun ise söz konusu olmadığının altını çizdi.Bu yıl canlı hayvan kilogram fiyatının küçükbaş 62, büyükbaş 65 TL olarak belirlendiğini kaydeden Osman Yardımcı, “Vatandaşımız gitsin, rahat rahat kurbanını alsın. Ama kurbanı kesmek, pay etmek, parçalamak ayrı bir ücrete tabidir. Tabii ki kesimin, parçalamanın bir fiyatı pazarlık payı olur. Bu da üreticimize destek olsun” diye konuştu.Yardımcı, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıklara yüzde 25-30 oranında bir zam olduğunu belirtti:‘Büyük bir zam yok’Küçükbaşın 250-300 TL’ye kesiminin yapıldığını kaydeden Yardımcı, “Bugün pazara giden kişi canlı 50 kilo bile desen 3 bin 200, 3 bin 500 TL'ye küçükbaşını alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani zannediyorlar ki kurbanı geçen sene aldık 3 bine bu sene alacağız 10 bine yok öyle bir şey. Her sene spekülasyon yapılır, ‘hayvan yok, kurban yok’ böyle bir durum yok. Kurbanda mal varlığımız, etimiz, hayvanımız yeterli. O hayvanları kesecek kasabamız da yeterlidir” ifadelerini kullandı.Yardımcı, ithal kurbanlık gibi bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.Öte yandan kısa süre önce Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanlığına seçilen Osman Yardımcı'ya ilk ziyareti, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere gerçekleştirdi. Dere, Yardımcı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, AESOB olarak desteklerinin her zaman devam edeceğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/kurbanliklarin-istanbula-girisi-24-haziranda-baslayacak--1057675574.html

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kurban bayramı, zam