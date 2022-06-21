https://tr.sputniknews.com/20220621/tutuklama-karari-verilince-adliyenin-ucuncu-katindan-asagi-atladi-1057679194.html

Tutuklama kararı verilince adliyenin üçüncü katından aşağı atladı

Tutuklama kararı verilince adliyenin üçüncü katından aşağı atladı

Yalova'da tutuklama kararı verilen kişi adliyenin üçüncü katından aşağı atladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T01:18+0300

2022-06-21T01:18+0300

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yalova

atlama

adliye

türkiye

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Yalova'da, hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki İ.K. , tutuklama kararı verilince elleri kelepçeli olarak binanın 3'üncü katından atladı. Başından yaralanan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay, saat 15.00 sıralarında, Yalova Adliyesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Kararı duyan şüpheli, elleri kelepçeli olarak pencereye doğru koşup, 3'üncü kattan atladı. Zemin kattaki tenteye çarpınca hızı kesilen İ.K., beton zemine düştü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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yalova, atlama, adliye