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UNESCO'dan 'Akdeniz'de tsunami önlemlerinin acil güçlendirilmesi' çağrısı
UNESCO'dan 'Akdeniz'de tsunami önlemlerinin acil güçlendirilmesi' çağrısı
UNESCO Akdeniz'de tsunami önlemlerinin acil güçlendirilmesi çağrısı yaptı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-21T19:14+0300
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Akdeniz'de yüksek tsunami olasılığına karşı önlemlerin acil artırılması çağrısında bulundu.Örgütten yapılan açıklamada, Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki tsunami olaylarına karşı orada yaşayan toplulukları korumak amacıyla uygulanan "Tsunamiye Hazır" programının kapsamının genişletildiği belirtildi.Akdeniz Bölgesi'nde gelecek 30 yıl içinde tsunami olaylarının meydana gelme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle acil önlem alınması çağrısı yapılan açıklamada, bu bölgelerde yaşayan nüfusun farkındalığını artırmak için uzmanlar tarafından planlar hazırlandığı kaydedildi.Açıklamada, halihazırda koruma bölgelerine 2030'a kadar binlercesinin daha dahil edileceği ifade edildi.Bugüne kadar meydana gelen tsunamilerin daha çoğunlukla Pasifik ve Hint okyanuslarındaki kıyı nüfusunu etkilediği anımsatılan açıklamada, UNESCO'nun Akdeniz dahil olmak üzere tüm deniz bölgelerinin risk altında olduğu uyarısında bulunduğu belirtildi.Tsunamiye Hazır programı Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki risk bölgelerinde yaşayan topluluklarda pilot olarak uygulanıyor.Program, Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi (UNDRR) ve Avrupa Birliği ile Avustralya, Japonya, Norveç ve ABD tarafından destekleniyor.
karayipler
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unesco, akdeniz, tsunami, karayipler, pasifik, hint okyanusu, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler afet riski azaltma ofisi (undrr) , avrupa birliği, norveç

UNESCO'dan 'Akdeniz'de tsunami önlemlerinin acil güçlendirilmesi' çağrısı

19:10 21.06.2022 (güncellendi: 19:14 21.06.2022)
© AADışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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UNESCO Akdeniz'de tsunami önlemlerinin acil güçlendirilmesi çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Akdeniz'de yüksek tsunami olasılığına karşı önlemlerin acil artırılması çağrısında bulundu.
Örgütten yapılan açıklamada, Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki tsunami olaylarına karşı orada yaşayan toplulukları korumak amacıyla uygulanan "Tsunamiye Hazır" programının kapsamının genişletildiği belirtildi.
Akdeniz Bölgesi'nde gelecek 30 yıl içinde tsunami olaylarının meydana gelme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle acil önlem alınması çağrısı yapılan açıklamada, bu bölgelerde yaşayan nüfusun farkındalığını artırmak için uzmanlar tarafından planlar hazırlandığı kaydedildi.
Açıklamada, halihazırda koruma bölgelerine 2030'a kadar binlercesinin daha dahil edileceği ifade edildi.
Bugüne kadar meydana gelen tsunamilerin daha çoğunlukla Pasifik ve Hint okyanuslarındaki kıyı nüfusunu etkilediği anımsatılan açıklamada, UNESCO'nun Akdeniz dahil olmak üzere tüm deniz bölgelerinin risk altında olduğu uyarısında bulunduğu belirtildi.
Tsunamiye Hazır programı Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki risk bölgelerinde yaşayan topluluklarda pilot olarak uygulanıyor.
Program, Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi (UNDRR) ve Avrupa Birliği ile Avustralya, Japonya, Norveç ve ABD tarafından destekleniyor.
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