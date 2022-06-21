https://tr.sputniknews.com/20220621/valilik-rapci-sefoyu-muzik-yasagi-baslamadan-sahneden-indirdi-ne-istiyorsunuz-anlamadim-1057690408.html
Valilik, rapçi Sefo'yu müzik yasağı başlamadan sahneden indirdi: 'Ne istiyorsunuz anlamadım'
Valilik, rapçi Sefo'yu müzik yasağı başlamadan sahneden indirdi: 'Ne istiyorsunuz anlamadım'
Rapçi Sefo, valilik talimatıyla ‘müzik yasağı’ başlamadan yarım saat önce Bodrum'da verdiği konserde sahneden indirildi. Rapçi, sahneden indirilmesinin... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T12:04+0300
2022-06-21T12:04+0300
2022-06-21T12:10+0300
sefo
yaşam
müzik
yasak
bodrum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057239301_0:516:751:938_1920x0_80_0_0_e1b14ef5204c841454b2e2784fc49c17.jpg
Sefo adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağır, Valilik kararıyla Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildi. Sahneden indikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren Sefo, “Bu saçmalık ya, bu yasak 01.00’e kadar değil miydi?” dedi.Sefo, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Pandemi sürecinde saat 00.00’da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/sefo-konserinde-bicakli-kavga-4-yarali-1057239444.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057239301_0:445:751:1008_1920x0_80_0_0_4c57991b59225fac3e1e9161f07ff32c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sefo, müzik, yasak, bodrum
Valilik, rapçi Sefo'yu müzik yasağı başlamadan sahneden indirdi: 'Ne istiyorsunuz anlamadım'
12:04 21.06.2022 (güncellendi: 12:10 21.06.2022) Abone ol
Rapçi Sefo, valilik talimatıyla ‘müzik yasağı’ başlamadan yarım saat önce Bodrum'da verdiği konserde sahneden indirildi. Rapçi, sahneden indirilmesinin ardından karara tepki gösterdi.
Sefo adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağır, Valilik kararıyla Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildi. Sahneden indikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren Sefo, “Bu saçmalık ya, bu yasak 01.00’e kadar değil miydi?” dedi.
Sefo, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar saat 00.30, Bodrum’dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim. Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00.30 yaa 01.00’e kadar değil miydi? Saçmalık bu saçmalık. O kadar insan geldi buraya bekledi. Yarım saat vaktimiz yok mu şarkı çalabilmek adına? Neden ya neden? Ne istiyorsunuz anlamadım."
Pandemi sürecinde saat 00.00’da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatılmıştı.