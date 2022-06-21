https://tr.sputniknews.com/20220621/van-valiliginden-havaya-ates-acan-jandarmayla-ilgili-aciklama-kalabaligi-dagittilar-1057721152.html

Van Valiliği'nden havaya ateş açan jandarmayla ilgili açıklama: Kalabalığı dağıttılar

Van Valiliği'nden havaya ateş açan jandarmayla ilgili açıklama: Kalabalığı dağıttılar

Van Valiliği, Başkale ilçesinde 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan terör şüphelisi M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında jandarma aracına taş atan... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T21:23+0300

2022-06-21T21:23+0300

2022-06-21T21:24+0300

türkiye

van valiliği

pkk

pkk/kck

jandarma

şüpheli

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Van Valiliği, Başkale ilçesinde bir kişinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şüphelinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarında farklı yansıtıldığı belirtildi.Dün, "kasten adam öldürme", "PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "iş-çalışma hürriyetini ihlal" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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van valiliği, pkk, pkk/kck, jandarma, şüpheli