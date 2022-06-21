https://tr.sputniknews.com/20220621/van-valiliginden-havaya-ates-acan-jandarmayla-ilgili-aciklama-kalabaligi-dagittilar-1057721152.html
Van Valiliği'nden havaya ateş açan jandarmayla ilgili açıklama: Kalabalığı dağıttılar
Van Valiliği'nden havaya ateş açan jandarmayla ilgili açıklama: Kalabalığı dağıttılar
Van Valiliği, Başkale ilçesinde 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan terör şüphelisi M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında jandarma aracına taş atan... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T21:23+0300
2022-06-21T21:23+0300
2022-06-21T21:24+0300
türkiye
van valiliği
pkk
pkk/kck
jandarma
şüpheli
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Van Valiliği, Başkale ilçesinde bir kişinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şüphelinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarında farklı yansıtıldığı belirtildi.Dün, "kasten adam öldürme", "PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "iş-çalışma hürriyetini ihlal" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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van valiliği, pkk, pkk/kck, jandarma, şüpheli
Van Valiliği'nden havaya ateş açan jandarmayla ilgili açıklama: Kalabalığı dağıttılar
21:23 21.06.2022 (güncellendi: 21:24 21.06.2022) Abone ol
Van Valiliği, Başkale ilçesinde 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan terör şüphelisi M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında jandarma aracına taş atan yakınlarının dağıtılması amacıyla havaya ateş açıldığını bildirdi.
Van Valiliği, Başkale ilçesinde bir kişinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şüphelinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarında farklı yansıtıldığı belirtildi.
Dün, "kasten adam öldürme", "PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "iş-çalışma hürriyetini ihlal" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olay, şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir. M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından Jandarma araçlarına taş atılması üzerine, Jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevk edilmiştir. M.E.A, adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."