Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220621/van-valiliginden-havaya-ates-acan-jandarmayla-ilgili-aciklama-kalabaligi-dagittilar-1057721152.html
Van Valiliği'nden havaya ateş açan jandarmayla ilgili açıklama: Kalabalığı dağıttılar
Van Valiliği'nden havaya ateş açan jandarmayla ilgili açıklama: Kalabalığı dağıttılar
Van Valiliği, Başkale ilçesinde 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan terör şüphelisi M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında jandarma aracına taş atan... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T21:23+0300
2022-06-21T21:24+0300
türkiye
van valiliği
pkk
pkk/kck
jandarma
şüpheli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104159/49/1041594918_0:51:1500:895_1920x0_80_0_0_d8739a03578c9eb50a9551f1e9cd352a.jpg
Van Valiliği, Başkale ilçesinde bir kişinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şüphelinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarında farklı yansıtıldığı belirtildi.Dün, "kasten adam öldürme", "PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "iş-çalışma hürriyetini ihlal" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104159/49/1041594918_120:0:1380:945_1920x0_80_0_0_6581ddb12d5b70f9135c34f8fc035dd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van valiliği, pkk, pkk/kck, jandarma, şüpheli

Van Valiliği'nden havaya ateş açan jandarmayla ilgili açıklama: Kalabalığı dağıttılar

21:23 21.06.2022 (güncellendi: 21:24 21.06.2022)
© AAVan Valiliği
Van Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Van Valiliği, Başkale ilçesinde 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan terör şüphelisi M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında jandarma aracına taş atan yakınlarının dağıtılması amacıyla havaya ateş açıldığını bildirdi.
Van Valiliği, Başkale ilçesinde bir kişinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şüphelinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarında farklı yansıtıldığı belirtildi.
Dün, "kasten adam öldürme", "PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "iş-çalışma hürriyetini ihlal" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olay, şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir. M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından Jandarma araçlarına taş atılması üzerine, Jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevk edilmiştir. M.E.A, adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала