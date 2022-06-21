https://tr.sputniknews.com/20220621/wsjye-konusan-savunma-sanayii-baskani-demir-ukraynaya-silah-satisi-konusunda-cok-daha-dikkatliyiz-1057699942.html

WSJ'ye konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir: Ukrayna'ya silah satışı konusunda çok daha dikkatliyiz

WSJ'ye konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir: Ukrayna'ya silah satışı konusunda çok daha dikkatliyiz

Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA'ları satışına devam edilip edilmediği sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir bu konuda detay vermedi... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T14:15+0300

2022-06-21T14:15+0300

2022-06-21T14:15+0300

ukrayna krizi

ismail demir

ukrayna

bayraktar tb2

rusya

wsj

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Rusya'nın Ukrayna operasyonu çerçevesinde en çok konuşulan konulardan biri Kiev'e satılan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'ler oldu. Wall Street Journal gazetesine konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ukrayna'ya silah satışı konusunda artık çok daha dikkatli davrandıklarını söyledi. Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satmaya devam edip etmediği sorulan Demir, "Devam eden bazı şeyler, bu konuda bilgi verecek bir pozisyonda değilim ama çok daha dikkatli davranıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin krizin her iki tarafını da arayabilen ve barış masasına davet edebilen tek ülke olduğunun altını çizen Demir, "Bir tarafa on binlerce silah yollarsanız bunu nasıl başarabilirsiniz?" diye sordu. Öte yandan Türkiye'nin Ukrayna'ya koruyucu ekipman satma konusunda tereddüdü olmadığının da altını çizen Demir, "Her iki tarafla da konuşabilmeliyiz, güvenin inşası için birilerinin her iki tarafa da yakın durması lazım. Önceliğimiz barışın galip gelmesini sağlamak" mesajı verdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Mart'ta Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile Antalya'daki görüşmesinin ardından konuya dair şunları söylemişti: “Biz bu konularda özellikle bu savaş konusunda son derece ilkeli bir tutum sergiliyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, siyaha siyah, beyaz beyaz diyoruz. Bahsettiğiniz Bayraktar SİHA’ları Ukrayna tarafından Türkiye’deki bir şirketimizden satın alınan ürünler."

https://tr.sputniknews.com/20220530/litvanyanin-ukrayna-icin-topladigi-5-milyon-euroyla-bir-adet-bayraktar-tb2-siha-alinabiliyor--1056808425.html

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ismail demir, ukrayna, bayraktar tb2, rusya, wsj