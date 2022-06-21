https://tr.sputniknews.com/20220621/yigit-buluttan-ali-babacana-sen-ben-erdogan-arasinda-neler-yasandi-var-mi-cesaretin-1057677377.html

Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'a: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin?

Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'a: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a sosyal medyadan yaptığı... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T00:30+0300

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yiğit bulut

ali babacan

recep tayyip erdoğan

politika

fox haber

mustafa yeneroğlu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.Babacan'ın Erdoğan'a gösterdiği tepkinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Babacan'a çağrıda bulundu.Bulut yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yiğit bulut, ali babacan, recep tayyip erdoğan, fox haber, mustafa yeneroğlu