https://tr.sputniknews.com/20220621/yilbasindan-bu-yana-42-bin-666-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1057715544.html

Yılbaşından bu yana 42 bin 666 yasadışı göçmen sınır dışı edildi

Yılbaşından bu yana 42 bin 666 yasadışı göçmen sınır dışı edildi

Sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı yılbaşından bu yana 42 bin 666'ya ulaştı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T19:29+0300

2022-06-21T19:29+0300

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türkiye

göçmen

türkiye

malatya

göç idaresi

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Yasadışı göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine geri gönderilen yasadışı göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran'da Malatya Havalimanı'ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil'e sorunsuz ulaştı.Bu uçuşlarla bu yıl, 94'ü Afganistan, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Yılbaşından itibaren sınır dışı edilen toplam yasadışı göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

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göçmen, türkiye, malatya, göç idaresi