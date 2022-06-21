https://tr.sputniknews.com/20220621/yilbasindan-bu-yana-42-bin-666-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1057715544.html
Yılbaşından bu yana 42 bin 666 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
Yılbaşından bu yana 42 bin 666 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
Sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı yılbaşından bu yana 42 bin 666'ya ulaştı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:29+0300
2022-06-21T19:29+0300
2022-06-21T19:46+0300
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malatya
göç idaresi
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Yasadışı göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine geri gönderilen yasadışı göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran'da Malatya Havalimanı'ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil'e sorunsuz ulaştı.Bu uçuşlarla bu yıl, 94'ü Afganistan, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Yılbaşından itibaren sınır dışı edilen toplam yasadışı göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.
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göçmen, türkiye, malatya, göç idaresi
Yılbaşından bu yana 42 bin 666 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
19:29 21.06.2022 (güncellendi: 19:46 21.06.2022) Abone ol
Sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı yılbaşından bu yana 42 bin 666'ya ulaştı.
Yasadışı göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine geri gönderilen yasadışı göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran'da Malatya Havalimanı'ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil'e sorunsuz ulaştı.
Bu uçuşlarla bu yıl, 94'ü Afganistan, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.
Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Yılbaşından itibaren sınır dışı edilen toplam yasadışı göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.