https://tr.sputniknews.com/20220621/yunanistan-gaz-sirketlerinin-fiyat-artislarindan-elde-edecegi-gelire-yuzde-90lik-vergi-uygulayacak-1057725115.html
Yunanistan gaz şirketlerinin fiyat artışlarından elde edeceği gelire yüzde 90’lık vergi uygulayacak
Yunanistan gaz şirketlerinin fiyat artışlarından elde edeceği gelire yüzde 90’lık vergi uygulayacak
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, doğalgaz tedarikçisi şirketlerinin fiyat artışlarından elde ettikleri kazançlara yüzde 90 oranında vergi uygulanacağını... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T22:28+0300
2022-06-21T22:28+0300
2022-06-21T22:30+0300
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yunanistan
doğalgaz
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Bakanlığın parlamentoya sunacağı tasarıda, gaz tedarikçisi şirketlerin 2020-2021 döneminde normların üzerine gerçekleşen kazançlara yüzde 90 oranında vergi uygulanmasını öngörüyor. Bu şekilde daha önce elektrik üreticilerinin aşırı kazançlarına da ek vergi uygulanmıştı.Olağanüstü vergilerden elde edilen kaynakların Yeşil Enerjiye Geçiş Fonu’na aktarılacağı ve tüketiciler, işletmeler ve haneler için elektrik ve gaz faturalarını sübvanse etmek için kullanılacağı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/danimarka-ve-hollanda-gaz-tedarikinde-birinci-seviye-acil-durum-alarm-rejimini-uygulamaya-koydu-1057716559.html
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yunanistan, doğalgaz, vergi, gelir
Yunanistan gaz şirketlerinin fiyat artışlarından elde edeceği gelire yüzde 90’lık vergi uygulayacak
22:28 21.06.2022 (güncellendi: 22:30 21.06.2022) Abone ol
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, doğalgaz tedarikçisi şirketlerinin fiyat artışlarından elde ettikleri kazançlara yüzde 90 oranında vergi uygulanacağını belirtti.
Bakanlığın parlamentoya sunacağı tasarıda, gaz tedarikçisi şirketlerin 2020-2021 döneminde normların üzerine gerçekleşen kazançlara yüzde 90 oranında vergi uygulanmasını öngörüyor. Bu şekilde daha önce elektrik üreticilerinin aşırı kazançlarına da ek vergi uygulanmıştı.
Olağanüstü vergilerden elde edilen kaynakların Yeşil Enerjiye Geçiş Fonu’na aktarılacağı ve tüketiciler, işletmeler ve haneler için elektrik ve gaz faturalarını sübvanse etmek için kullanılacağı bildirildi.