Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220621/yunanistan-gaz-sirketlerinin-fiyat-artislarindan-elde-edecegi-gelire-yuzde-90lik-vergi-uygulayacak-1057725115.html
Yunanistan gaz şirketlerinin fiyat artışlarından elde edeceği gelire yüzde 90’lık vergi uygulayacak
Yunanistan gaz şirketlerinin fiyat artışlarından elde edeceği gelire yüzde 90’lık vergi uygulayacak
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, doğalgaz tedarikçisi şirketlerinin fiyat artışlarından elde ettikleri kazançlara yüzde 90 oranında vergi uygulanacağını... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T22:28+0300
2022-06-21T22:30+0300
dünya
yunanistan
doğalgaz
vergi
gelir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102946/38/1029463875_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_803c438928743e74e54559cf8398a1c2.jpg
Bakanlığın parlamentoya sunacağı tasarıda, gaz tedarikçisi şirketlerin 2020-2021 döneminde normların üzerine gerçekleşen kazançlara yüzde 90 oranında vergi uygulanmasını öngörüyor. Bu şekilde daha önce elektrik üreticilerinin aşırı kazançlarına da ek vergi uygulanmıştı.Olağanüstü vergilerden elde edilen kaynakların Yeşil Enerjiye Geçiş Fonu’na aktarılacağı ve tüketiciler, işletmeler ve haneler için elektrik ve gaz faturalarını sübvanse etmek için kullanılacağı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/danimarka-ve-hollanda-gaz-tedarikinde-birinci-seviye-acil-durum-alarm-rejimini-uygulamaya-koydu-1057716559.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102946/38/1029463875_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_1258c455f1c865fd4f6f637f6bf1548a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, doğalgaz, vergi, gelir

Yunanistan gaz şirketlerinin fiyat artışlarından elde edeceği gelire yüzde 90’lık vergi uygulayacak

22:28 21.06.2022 (güncellendi: 22:30 21.06.2022)
© REUTERS / Costas BaltasYunanistan parlamentosu / Yunan bayrağı
Yunanistan parlamentosu / Yunan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© REUTERS / Costas Baltas
Abone olTelegram
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, doğalgaz tedarikçisi şirketlerinin fiyat artışlarından elde ettikleri kazançlara yüzde 90 oranında vergi uygulanacağını belirtti.
Bakanlığın parlamentoya sunacağı tasarıda, gaz tedarikçisi şirketlerin 2020-2021 döneminde normların üzerine gerçekleşen kazançlara yüzde 90 oranında vergi uygulanmasını öngörüyor. Bu şekilde daha önce elektrik üreticilerinin aşırı kazançlarına da ek vergi uygulanmıştı.
Olağanüstü vergilerden elde edilen kaynakların Yeşil Enerjiye Geçiş Fonu’na aktarılacağı ve tüketiciler, işletmeler ve haneler için elektrik ve gaz faturalarını sübvanse etmek için kullanılacağı bildirildi.
Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
Ukrayna krizi
Danimarka ve Hollanda, gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya koydu
19:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала