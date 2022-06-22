https://tr.sputniknews.com/20220622/7-kattan-dusen-sedefnur-caglarin-erkek-arkadasi-icin-15-yil-hapis-istemi-balkondan-atladi-1057777374.html

Sedefnur Çağlar'ın erkek arkadaşı için 15 yıl hapis istemi: 'Tartıştık, balkondan atladı'

Sedefnur Çağlar'ın erkek arkadaşı için 15 yıl hapis istemi: 'Tartıştık, balkondan atladı'

Kocaeli'de üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın , 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan sevgilisi A.A. hakkında 'kasten öldürmeye... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T19:10+0300

2022-06-22T19:10+0300

2022-06-22T19:10+0300

balkon

sedefnur çağlar

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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, E.Ş. isimli kız arkadaşıyla birlikte polis memuru sevgilisi A.A'nın evine gitti. Burada Sedefnur, A.A., E.Ş. ve A.A.'nın ev arkadaşı O.Ç. birlikte vakit geçirdi. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan Çağlar, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. Polis memurları A.A. ve O.Ç. açığa alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı. O.Ç. ve E.Ş. ilk ifadesinde olay anında uyuduklarını ve olayı görmediklerini belirtti. A.A. ise ifadesinde, "Sedefnur, telefonumda kızlarla yazışmalarımı görmüş. Ağlayarak beni uyandırdı, tartıştık, sonra balkondan atladı. Sedefnur daha önce de iki kez intihara teşebbüs etti" diye konuştu. Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Sedefnur, ailesinin isteğiyle memleketi Sivas'a götürüldü. Sivas'taki evinde tedavisine devam edile Sedefnur'un, sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi. 15 yıla kadar hapis cezası istendiOlaya ilişkin hazırlanan iddianamede, A.A.'nın ifadesinde çelişkiler olduğu, olay günü alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu tespit edildiği de göz önüne alınarak, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

https://tr.sputniknews.com/20220511/supheli-sekilde-balkondan-dusen-sedefnur-caglar-basini-sallayarak-sorulara-yanit-verebilecek-1056270937.html

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balkon, sedefnur çağlar