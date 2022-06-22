https://tr.sputniknews.com/20220622/ab-komisyonu-baskani-turkiye-1999a-gore-su-anda-ab-uyeligine-daha-uzakta-1057741155.html

AB Komisyonu Başkanı: Türkiye, 1999'a göre şu anda AB üyeliğine daha uzakta

AB Komisyonu Başkanı: Türkiye, 1999'a göre şu anda AB üyeliğine daha uzakta

AB üyeliği konusunda kendilerinin yeterince esnek olduğunu, asıl işin aday ülkede bittiğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ne demek istediğini... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T10:47+0300

2022-06-22T10:47+0300

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ab

ursula von der leyen

türkiye

ukrayna

moldova

dünya

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Yarın başlayacak zirve öncesi bir grup gazeteciye röportaj veren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlik'in olası adayları hakkında konuştu. Geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesi çağrısı yapan ve 27 üyenin de bu zirvede bu çağrıya yanıt vermesini beklediğini belirten Von der Leyen, Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin ise kötümser konuştu. AB'ye üyelik sürecinin yeterince esnek ve sürecin ilerlemesinde en büyük payın da başvuruyu yapan ülkede olduğunun altını çizen Von der Leyen, 1999'da Slovakya ve Türkiye'nin 'aday ülke' statüsü aldığını, Slovakya'nın AB üyesi olmayı gerçekten çok istediği için süreci tamamlayıp üyelik hakkı kazandığını ama Türkiye'nin 23 yıl öncesine göre üyeliğe çok daha uzakta olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/fransiz-bakan-ukraynanin-adayligi-konusunda-ab-icinde-uzlasi-var-1057709384.html

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ab, ursula von der leyen, türkiye, ukrayna, moldova