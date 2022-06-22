https://tr.sputniknews.com/20220622/ab-komisyonu-baskani-turkiye-1999a-gore-su-anda-ab-uyeligine-daha-uzakta-1057741155.html
AB Komisyonu Başkanı: Türkiye, 1999'a göre şu anda AB üyeliğine daha uzakta
AB Komisyonu Başkanı: Türkiye, 1999'a göre şu anda AB üyeliğine daha uzakta
AB üyeliği konusunda kendilerinin yeterince esnek olduğunu, asıl işin aday ülkede bittiğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ne demek istediğini... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T10:47+0300
2022-06-22T10:47+0300
2022-06-22T10:48+0300
ab
ursula von der leyen
türkiye
ukrayna
moldova
dünya
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Yarın başlayacak zirve öncesi bir grup gazeteciye röportaj veren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlik'in olası adayları hakkında konuştu. Geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesi çağrısı yapan ve 27 üyenin de bu zirvede bu çağrıya yanıt vermesini beklediğini belirten Von der Leyen, Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin ise kötümser konuştu. AB'ye üyelik sürecinin yeterince esnek ve sürecin ilerlemesinde en büyük payın da başvuruyu yapan ülkede olduğunun altını çizen Von der Leyen, 1999'da Slovakya ve Türkiye'nin 'aday ülke' statüsü aldığını, Slovakya'nın AB üyesi olmayı gerçekten çok istediği için süreci tamamlayıp üyelik hakkı kazandığını ama Türkiye'nin 23 yıl öncesine göre üyeliğe çok daha uzakta olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/fransiz-bakan-ukraynanin-adayligi-konusunda-ab-icinde-uzlasi-var-1057709384.html
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AB Komisyonu Başkanı: Türkiye, 1999'a göre şu anda AB üyeliğine daha uzakta
10:47 22.06.2022 (güncellendi: 10:48 22.06.2022) Abone ol
AB üyeliği konusunda kendilerinin yeterince esnek olduğunu, asıl işin aday ülkede bittiğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ne demek istediğini Slovakya- Türkiye kıyaslamasıyla anlattı.
Yarın başlayacak zirve öncesi bir grup gazeteciye röportaj veren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlik'in olası adayları hakkında konuştu.
Geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesi çağrısı yapan ve 27 üyenin de bu zirvede bu çağrıya yanıt vermesini beklediğini belirten Von der Leyen, Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin ise kötümser konuştu.
AB'ye üyelik sürecinin yeterince esnek ve sürecin ilerlemesinde en büyük payın da başvuruyu yapan ülkede olduğunun altını çizen Von der Leyen, 1999'da Slovakya ve Türkiye'nin 'aday ülke' statüsü aldığını, Slovakya'nın AB üyesi olmayı gerçekten çok istediği için süreci tamamlayıp üyelik hakkı kazandığını ama Türkiye'nin 23 yıl öncesine göre üyeliğe çok daha uzakta olduğunu söyledi.