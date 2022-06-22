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ABD Başkanı Biden'dan benzin için 3 aylık vergi muafiyeti çağrısı
ABD Başkanı Biden'dan benzin için 3 aylık vergi muafiyeti çağrısı
ABD Başkanı Biden, ülkede artan benzin fiyatları ile mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerinin de daha çok... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T23:09+0300
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dünya
abd
joe biden
petrol
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana benzin fiyatının tüm dünyada yükseldiği ve Amerika'da galon başına neredeyse 2 dolar arttığı bildirildi.Biden'ın yüksek benzin fiyatlarının çalışan aileler için önemli bir zorluk oluşturduğunun farkında olduğuna işaret edilen açıklamada, bu nedenle son dönemde Stratejik Petrol Rezervi'nden petrolün kullanıma sunulması dahil olmak üzere petrol arzının artırılması için harekete geçildiği aktarıldı.Açıklamada, Biden'ın fiyat artışlarından etkilenen Amerikalı tüketicilere doğrudan yardım sağlanması amacıyla ek yasal önlemler alması için Kongre'ye çağrıda bulunduğu bildirildi.Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın Kongre'yi Otoyol Güven Fonu'ndan herhangi bir kaynak kullanmadan federal benzin vergisini eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya almaya çağırdığı kaydedildi.Federal hükümetin benzinde galon başına 18 sent ve dizelde galon başına 24 sent vergi aldığı anımsatılan açıklamada, bu vergilerin Otoyol Güven Fonu aracılığıyla kritik otoyolları ve toplu taşımayı finanse ettiği belirtildi.Açıklamada, vergi muafiyetine ek olarak Biden'ın eyalet ve yerel yönetimlere de ek tüketici yardımı sağlama çağrısında bulunduğu aktarıldı.Biden'dan petrol sektörüne daha çok petrol rafine etme çağrısıBiden, ayrıca Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, petrol şirketlerine de çağrıda bulundu. Ülkede enerji üretiminin rekor kırdığını belirten Biden, "Demek ki sorun petrol üretiminde değil. Buradan petrol endüstrisini, daha çok petrol rafine etmeye davet ediyorum. Böylece halkın üzerindeki yükü bir nebze alabiliriz" dedi.
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abd, joe biden, petrol

ABD Başkanı Biden'dan benzin için 3 aylık vergi muafiyeti çağrısı

23:09 22.06.2022 (güncellendi: 23:15 22.06.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girABD Başkanı Joe Biden,
ABD Başkanı Joe Biden, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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ABD Başkanı Biden, ülkede artan benzin fiyatları ile mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerinin de daha çok petrol rafine etmeleri gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana benzin fiyatının tüm dünyada yükseldiği ve Amerika'da galon başına neredeyse 2 dolar arttığı bildirildi.
Biden'ın yüksek benzin fiyatlarının çalışan aileler için önemli bir zorluk oluşturduğunun farkında olduğuna işaret edilen açıklamada, bu nedenle son dönemde Stratejik Petrol Rezervi'nden petrolün kullanıma sunulması dahil olmak üzere petrol arzının artırılması için harekete geçildiği aktarıldı.
Açıklamada, Biden'ın fiyat artışlarından etkilenen Amerikalı tüketicilere doğrudan yardım sağlanması amacıyla ek yasal önlemler alması için Kongre'ye çağrıda bulunduğu bildirildi.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın Kongre'yi Otoyol Güven Fonu'ndan herhangi bir kaynak kullanmadan federal benzin vergisini eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya almaya çağırdığı kaydedildi.
Federal hükümetin benzinde galon başına 18 sent ve dizelde galon başına 24 sent vergi aldığı anımsatılan açıklamada, bu vergilerin Otoyol Güven Fonu aracılığıyla kritik otoyolları ve toplu taşımayı finanse ettiği belirtildi.
Açıklamada, vergi muafiyetine ek olarak Biden'ın eyalet ve yerel yönetimlere de ek tüketici yardımı sağlama çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Biden'dan petrol sektörüne daha çok petrol rafine etme çağrısı

Biden, ayrıca Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, petrol şirketlerine de çağrıda bulundu.
Ülkede enerji üretiminin rekor kırdığını belirten Biden, "Demek ki sorun petrol üretiminde değil. Buradan petrol endüstrisini, daha çok petrol rafine etmeye davet ediyorum. Böylece halkın üzerindeki yükü bir nebze alabiliriz" dedi.
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