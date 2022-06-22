https://tr.sputniknews.com/20220622/afganistanda-59luk-deprem-olu-sayisi-250nin-ustunde-1057737992.html
Afganistan'da 5.9'luk deprem: Ölü sayısı 250'nin üstünde
Afganistan'da 5.9'luk deprem: Ölü sayısı 250'nin üstünde
Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi. Depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T09:34+0300
2022-06-22T09:34+0300
2022-06-22T09:39+0300
dünya
deprem
afganistan
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Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6.1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5.9 olarak güncellemişti. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/afganistanda-59-buyuklugunde-deprem-1057732974.html
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deprem, afganistan
Afganistan'da 5.9'luk deprem: Ölü sayısı 250'nin üstünde
09:34 22.06.2022 (güncellendi: 09:39 22.06.2022) Abone ol
Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi. Depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesi etkilendi.
Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6.1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5.9 olarak güncellemişti.
Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.