https://tr.sputniknews.com/20220622/ahsen-tv-muhabiri-roportaj-esnasinda-darbedildi--1057747808.html
Ahsen TV muhabiri, röportaj esnasında darbedildi
Ahsen TV muhabiri, röportaj esnasında darbedildi
Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü’nde yaptığı röportaj sırasında darp edildi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T12:14+0300
2022-06-22T12:14+0300
2022-06-22T12:14+0300
türkiye
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muhabir
röportaj
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Sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, İstanbul Eminönü’nde röportaj yapmaya çalıştığı sırada bir vatandaşla tartışma yaşadı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, kimliği belirsiz şahıs Yapraklıoğlu ve kameramanına saldırdı. Yapraklıoğlu’nun üzerindeki kıyafeti yırtılırken, vatandaşların ayırması sonucu olay kısa süreli duruldu. Bir süre sonra tekrar gelen ve bir daha saldıran şahıs, Yapraklıoğlu’nun kamera ve tripodunu kırmaya çalıştı. Vatandaşların tekrar araya girmesiyle kavga son buldu. Yapraklıoğlu ve kameramanı malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220612/taksiciyle-kisa-mesafe-tartismasi-oyuncu-hakan-yufkacigil-darbedildi-1057315624.html
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türkiye, istanbul, ahsen tv, muhabir, röportaj
Ahsen TV muhabiri, röportaj esnasında darbedildi
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Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü’nde yaptığı röportaj sırasında darp edildi.
Sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, İstanbul Eminönü’nde röportaj yapmaya çalıştığı sırada bir vatandaşla tartışma yaşadı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, kimliği belirsiz şahıs Yapraklıoğlu ve kameramanına saldırdı. Yapraklıoğlu’nun üzerindeki kıyafeti yırtılırken, vatandaşların ayırması sonucu olay kısa süreli duruldu.
Bir süre sonra tekrar gelen ve bir daha saldıran şahıs, Yapraklıoğlu’nun kamera ve tripodunu kırmaya çalıştı. Vatandaşların tekrar araya girmesiyle kavga son buldu. Yapraklıoğlu ve kameramanı malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı.