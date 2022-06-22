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https://tr.sputniknews.com/20220622/ahsen-tv-muhabiri-roportaj-esnasinda-darbedildi--1057747808.html
Ahsen TV muhabiri, röportaj esnasında darbedildi
Ahsen TV muhabiri, röportaj esnasında darbedildi
Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü’nde yaptığı röportaj sırasında darp edildi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T12:14+0300
2022-06-22T12:14+0300
türkiye
türkiye
istanbul
ahsen tv
muhabir
röportaj
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Sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, İstanbul Eminönü’nde röportaj yapmaya çalıştığı sırada bir vatandaşla tartışma yaşadı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, kimliği belirsiz şahıs Yapraklıoğlu ve kameramanına saldırdı. Yapraklıoğlu’nun üzerindeki kıyafeti yırtılırken, vatandaşların ayırması sonucu olay kısa süreli duruldu. Bir süre sonra tekrar gelen ve bir daha saldıran şahıs, Yapraklıoğlu’nun kamera ve tripodunu kırmaya çalıştı. Vatandaşların tekrar araya girmesiyle kavga son buldu. Yapraklıoğlu ve kameramanı malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220612/taksiciyle-kisa-mesafe-tartismasi-oyuncu-hakan-yufkacigil-darbedildi-1057315624.html
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türkiye, istanbul, ahsen tv, muhabir, röportaj

Ahsen TV muhabiri, röportaj esnasında darbedildi

12:14 22.06.2022
© İHA / CANER SÖNMEZAhsen TV muhabiri, röportaj esnasında darbedildi
Ahsen TV muhabiri, röportaj esnasında darbedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ
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Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü’nde yaptığı röportaj sırasında darp edildi.
Sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, İstanbul Eminönü’nde röportaj yapmaya çalıştığı sırada bir vatandaşla tartışma yaşadı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, kimliği belirsiz şahıs Yapraklıoğlu ve kameramanına saldırdı. Yapraklıoğlu’nun üzerindeki kıyafeti yırtılırken, vatandaşların ayırması sonucu olay kısa süreli duruldu.
Bir süre sonra tekrar gelen ve bir daha saldıran şahıs, Yapraklıoğlu’nun kamera ve tripodunu kırmaya çalıştı. Vatandaşların tekrar araya girmesiyle kavga son buldu. Yapraklıoğlu ve kameramanı malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı.
Hakan Yufkacıgil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
YAŞAM
Taksiciyle 'kısa mesafe' tartışması: Oyuncu Hakan Yufkacıgil darbedildi
12 Haziran , 15:07
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