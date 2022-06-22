https://tr.sputniknews.com/20220622/ak-partili-kurtulmustan-asgari-ucrete-yuzde-40-zam-mesaji--1057787575.html
AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete yüzde 40 zam mesajı
AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete yüzde 40 zam mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T22:13+0300
2022-06-22T22:13+0300
2022-06-22T22:13+0300
ekonomi
asgari ücret
numan kurtulmuş
zam
açıklama
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AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/oz-agac-is-sendikasi-asgari-ucret-en-az-yuzde-50-artirilsin-1057710769.html
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asgari ücret, numan kurtulmuş, zam, açıklama
AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete yüzde 40 zam mesajı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.