https://tr.sputniknews.com/20220622/ak-partili-kurtulmustan-asgari-ucrete-yuzde-40-zam-mesaji--1057787575.html

AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete yüzde 40 zam mesajı

AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete yüzde 40 zam mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T22:13+0300

2022-06-22T22:13+0300

2022-06-22T22:13+0300

ekonomi

asgari ücret

numan kurtulmuş

zam

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052487809_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_61ab053a56bf57ad45019e0b7419b591.png

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220621/oz-agac-is-sendikasi-asgari-ucret-en-az-yuzde-50-artirilsin-1057710769.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asgari ücret, numan kurtulmuş, zam, açıklama