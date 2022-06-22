Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220622/ak-partili-kurtulmustan-asgari-ucrete-yuzde-40-zam-mesaji--1057787575.html
AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete yüzde 40 zam mesajı
AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete yüzde 40 zam mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T22:13+0300
2022-06-22T22:13+0300
ekonomi
asgari ücret
numan kurtulmuş
zam
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052487809_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_61ab053a56bf57ad45019e0b7419b591.png
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/oz-agac-is-sendikasi-asgari-ucret-en-az-yuzde-50-artirilsin-1057710769.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052487809_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_826e03ede134561aabffdf35530bd334.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, numan kurtulmuş, zam, açıklama

AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete yüzde 40 zam mesajı

22:13 22.06.2022
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
EKONOMİ
Öz Ağaç-İş Sendikası: Asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın
Dün, 17:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала