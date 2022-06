https://tr.sputniknews.com/20220622/anaokulunda-kaybolan-3-cocuk-saatler-sonra-bulundu-telaslanmayin-diye-haber-vermedik-1057740598.html

Anaokulunda kaybolan 3 çocuk saatler sonra bulundu: 'Telaşlanmayın diye haber vermedik'

Anaokulunda kaybolan 3 çocuk saatler sonra bulundu: 'Telaşlanmayın diye haber vermedik'

İzmir'de bir anaokulunda üç çocuk kaybolduktan 3 saat sonra bulundu.Olay 21 Haziran günü saat 11.00 sıralarında, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan bir anaokulunda meydana geldi.Anaokulunda eğitim gören ve 5 yaşında oldukları öğrenilen üç çocuk kayıplara karıştı. Çevrede çocukları arayan öğretmen ve personellerin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü.3 saat sonra bulundularKayıp çocuklar olaydan yaklaşık 3 saat sonra bitkin bir halde anaokulunun 3 kilometre uzağında, servis şoförü tarafından bulundu. Yaşanan olayın ardından kayıp çocukların aileleri, anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Anaokulundan kaybolan çocuklardan birisi olan A.S.'nin annesi Deniz Can Sunkur, çocukların kaybolduklarını okul yönetiminin kendisine bildirmediğini, gerekçe olarak da telaş yapmamaları için haber verilmediğini belirtti.Sunkur, şunları söyledi:Kimin kayıp olduğunu sorduklarında da isim vermediklerini söyleyen Sunkur, "Annem kontrol etmek için alt katta bulunan anaokuluna gittiğinde ise kapıyı açmıyorlar ve kayıp olan çocuğun kim olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Bunun üzerine de ben oğlumun öğretmenini aradım ancak telefonlarıma cevap vermedi ve sürekli meşgule attı" dedi.'Telaşlanmayın diye haber vermedik'Daha sonra mesaj atarak çocuğunun görüntüsünü istediğini ancak yine kendisine cevap verilmediğini belirtten anne, "Ben de iş yerimden çıkarak okula geldim ama bana da sınıfın kapısını açmadılar. Bir süre sonra sınıfın kapısı açıldı ve okulda görevli olan bir personel, 'Siz telaş etmeyin diye haber vermedik. Üç çocuk kayıp, içlerinden birisi de oğlunuz' dedi. O an şok geçirdim ve polise haber verildiğini söylediler" diye konuştu.Çocuğunun kayıp olduğunu şans eseri öğrendiğini söyleyen anne Deniz Can Sunkur, daha sonra durumla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını aktardı.'Çocuklar tesadüfen bulunuyor'Sunkur, karşıdaki okulun kamera kayıtlarına bakarak çocukların gittiği yönü tespit ettiklerini belirterek, "Bu çocuklar tesadüfen bulunuyor. Saat 11.00 gibi kaybolan çocuklar 3 saat sonra saat 14.00 civarında bulunuyor ve bu durum anaokulu tarafından bizlere bildirilmiyor. Burada çalışan başka bir öğretmenin servis şoförlüğü yapan eşi, Çay Mahallesi tarafında çocukları görmüş ve eşine telefon açarak çocukları bulduğunu söylemiş" açıklamasında bulundu.'Bu kadar sorumsuzluk olamaz'Çocukların kayıp oldukları 3 saatlik zaman dilimi içerisinde başlarına kötü bir şey gelebilme ihtimali olduğunun altını çizen Sunkur, "Sıcaktan bunalıp üstlerini çıkartmışlar. Bu çocuklar kötü niyetli birisinin eline geçebilirdi, trafik kazasına kurban gidebilirlerdi. Bu kadar sorumsuzluk olamaz, bize anında haber vermeleri gerekiyordu. Biz çocuklarımızın cesetlerini elimize aldığımızda mı haber vereceklerdi?" dedi.'Sorumlusu cezasını çekmeli'Çocuğunu çok yorgun bir şekilde bulduğunu söyleyen anne Sunkur, üç çocuğun birden anaokulundan kaybolmasının normal bir şey olmadığının altını çizdi.Sunkur, "Anaokulunda bir güvenlik personeli yok. Her öğretmen kendi sınıfının kapısını kilitliyor ancak binanın ana kapısı sürekli açık. Çocuklar da ellerini kollarını sallayarak çıkmışlar. Okul yönetimi o esnada çocukları yemeğe çıkarıyorduk gibi bahaneler sıralıyorlar ama üç çocuğun birden buradan çıkıp kayıplara karışması kabul edilir bir durum değil. Bu durumun sorumlusu öğretmen ya da müdür kimse, cezasını çekmesini istiyorum" sözlerine yer verdi.

