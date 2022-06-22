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Ankara'da kuaförden saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk
Ankara'da kuaförden saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk
Ankara'da 7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı, kanser ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarına, vatandaşların bağışladığı saçlardan... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara'da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı, Türkiye'nin çeşitli illerinde, kanser ve genetik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarının hayalini gerçekleştiriyor.28 yaşındaki Kirazlı, müşterilerinin bağışladığı, doğal ve işlem görmemiş saçlardan, saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruk tasarlıyor. Genetik rahatsızlıklar nedeniyle doğuştan saçı olmayan 8 yaşındaki Suriyeli Hale Bereket'in, "Keşke benim de saçım olsa" mesajına kayıtsız kalmayan Kirazlı, kızın da hayalini gerçekleştirdi.‘Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim’Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj attığını söyleyen Kirazlı, "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya başladım. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk var" dedi.'Kız çocuklarının saçlarıyla dolaşmasını istedik'Kirazlı, sosyal medyadan gelen mesajlara kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Kız çocuklarımızın kimsenin dikkatini çekmeden okulda saçlarıyla özgürce dolaşmasını istedik. Vicdanen çok rahatım. Duyarlı insanlarımız bize bağış yoluyla saçlarını gönderiyor. Çocuklara daha uygun ve sağlıklı bir şeyler verebilmek adına benim başlattığım bir proje. 2015 yılından beri devam ettiriyorum. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. İçim buruk, duygu doluyum. Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa" diye konuştu.
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peruk, ücretsiz, kanser, ankara

Ankara'da kuaförden saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk

13:39 22.06.2022 (güncellendi: 13:48 22.06.2022)
© DHA7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı'dan ücretsiz peruk
7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı'dan ücretsiz peruk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© DHA
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Ankara'da 7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı, kanser ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarına, vatandaşların bağışladığı saçlardan ücretsiz olarak peruk yapıyor.
Ankara'da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı, Türkiye'nin çeşitli illerinde, kanser ve genetik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarının hayalini gerçekleştiriyor.
28 yaşındaki Kirazlı, müşterilerinin bağışladığı, doğal ve işlem görmemiş saçlardan, saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruk tasarlıyor. Genetik rahatsızlıklar nedeniyle doğuştan saçı olmayan 8 yaşındaki Suriyeli Hale Bereket'in, "Keşke benim de saçım olsa" mesajına kayıtsız kalmayan Kirazlı, kızın da hayalini gerçekleştirdi.

‘Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim’

© DHAKuaför Yasin Kirazlı'dan çocuklara ücretsiz peruk
Kuaför Yasin Kirazlı'dan çocuklara ücretsiz peruk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
Kuaför Yasin Kirazlı'dan çocuklara ücretsiz peruk
© DHA
Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj attığını söyleyen Kirazlı, "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya başladım. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk var" dedi.

'Kız çocuklarının saçlarıyla dolaşmasını istedik'

Kirazlı, sosyal medyadan gelen mesajlara kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Kız çocuklarımızın kimsenin dikkatini çekmeden okulda saçlarıyla özgürce dolaşmasını istedik. Vicdanen çok rahatım. Duyarlı insanlarımız bize bağış yoluyla saçlarını gönderiyor. Çocuklara daha uygun ve sağlıklı bir şeyler verebilmek adına benim başlattığım bir proje. 2015 yılından beri devam ettiriyorum. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. İçim buruk, duygu doluyum. Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa" diye konuştu.
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