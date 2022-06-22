https://tr.sputniknews.com/20220622/ankarada-kuaforden-saci-olmayan-kiz-cocuklarina-ucretsiz-peruk-1057754679.html

Ankara'da kuaförden saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk

Ankara'da kuaförden saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk

Ankara'da 7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı, kanser ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarına, vatandaşların bağışladığı saçlardan... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T13:39+0300

2022-06-22T13:39+0300

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peruk

yaşam

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kanser

ankara

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Ankara'da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı, Türkiye'nin çeşitli illerinde, kanser ve genetik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarının hayalini gerçekleştiriyor.28 yaşındaki Kirazlı, müşterilerinin bağışladığı, doğal ve işlem görmemiş saçlardan, saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruk tasarlıyor. Genetik rahatsızlıklar nedeniyle doğuştan saçı olmayan 8 yaşındaki Suriyeli Hale Bereket'in, "Keşke benim de saçım olsa" mesajına kayıtsız kalmayan Kirazlı, kızın da hayalini gerçekleştirdi.‘Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim’Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj attığını söyleyen Kirazlı, "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya başladım. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk var" dedi.'Kız çocuklarının saçlarıyla dolaşmasını istedik'Kirazlı, sosyal medyadan gelen mesajlara kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Kız çocuklarımızın kimsenin dikkatini çekmeden okulda saçlarıyla özgürce dolaşmasını istedik. Vicdanen çok rahatım. Duyarlı insanlarımız bize bağış yoluyla saçlarını gönderiyor. Çocuklara daha uygun ve sağlıklı bir şeyler verebilmek adına benim başlattığım bir proje. 2015 yılından beri devam ettiriyorum. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. İçim buruk, duygu doluyum. Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peruk, ücretsiz, kanser, ankara