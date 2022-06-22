https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-abdde-akaryakit-fiyatlarindaki-artistan-oturu-putini-suclayanlarin-orani-yuzde-11-1057740210.html
Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11
Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11
ABD'de kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports tarafından yapılan ankette, ABD halkının sadece yüzde 11'inin, akaryakıttaki fiyat artışlarından dolayı Rusya... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T10:08+0300
2022-06-22T10:08+0300
2022-06-22T10:08+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
vladimir putin
akaryakıt
benzin
petrol
fiyat artışı
anket
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ABD'li muhafazakarlara yakın kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports, ülkede akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarına ilişkin anket düzenledi.Ankete katılanların sadece yüzde 11'i, durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarken, yüzde 52'si de ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin yanlış polikalarına işaret etti.Biden ve Putin'i suçlayanlar arasında petrol şirketlerine işaret eden olmadı, ancak ankete katılanların yüzde 29'u, petrol endüstrisinin fiyatları yükseltmek için mevcut jeopolitik istikrarsızlıktan menfaat devşirdiğini belirtti.Ankete katılanların yaklaşık yüzde 92'si, artan doğalgaz ve benzin fiyatlrını 'ciddi bir sorun' olarak görürken, yüzde 68'i bu sorunu 'çok ciddi' olarak tanımladı.Öte yandan ankete katılanların sadece yüzde 27'si Biden'ın ekonomi politikalarını 'mükemmel' ya da 'iyi' olarak değerlendirdi.Bununla beraber yüzde 57'lik bir kesim, Washington yönetiminin performansını 'kötü' olarak nitelendirdi.Amerikalıların yaklaşık dörtte üçün, geçen yıl ekonominin daha da kötü kötüleştiğini ve yüzde 11'i 'daha iyi' olduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220618/abdde-fiyatlarin-yukselmesiyle-petrol-hirsizliklari-artti-yakit-calip-ucuza-satiyorlar-1057603119.html
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abd, joe biden, vladimir putin, akaryakıt, benzin, petrol, fiyat artışı, anket
Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11
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ABD'de kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports tarafından yapılan ankette, ABD halkının sadece yüzde 11'inin, akaryakıttaki fiyat artışlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçladığı ortaya çıktı.
ABD'li muhafazakarlara yakın kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports, ülkede akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarına ilişkin anket düzenledi.
Ankete katılanların sadece yüzde 11'i, durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarken, yüzde 52'si de ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin yanlış polikalarına işaret etti.
Biden ve Putin'i suçlayanlar arasında petrol şirketlerine işaret eden olmadı, ancak ankete katılanların yüzde 29'u, petrol endüstrisinin fiyatları yükseltmek için mevcut jeopolitik istikrarsızlıktan menfaat devşirdiğini belirtti.
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 92'si, artan doğalgaz ve benzin fiyatlrını 'ciddi bir sorun' olarak görürken, yüzde 68'i bu sorunu 'çok ciddi' olarak tanımladı.
Öte yandan ankete katılanların sadece yüzde 27'si Biden'ın ekonomi politikalarını 'mükemmel' ya da 'iyi' olarak değerlendirdi.
Bununla beraber yüzde 57'lik bir kesim, Washington yönetiminin performansını 'kötü' olarak nitelendirdi.
Amerikalıların yaklaşık dörtte üçün, geçen yıl ekonominin daha da kötü kötüleştiğini ve yüzde 11'i 'daha iyi' olduğunu ifade etti.