Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-abdde-akaryakit-fiyatlarindaki-artistan-oturu-putini-suclayanlarin-orani-yuzde-11-1057740210.html
Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11
Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11
ABD'de kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports tarafından yapılan ankette, ABD halkının sadece yüzde 11'inin, akaryakıttaki fiyat artışlarından dolayı Rusya... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T10:08+0300
2022-06-22T10:08+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
vladimir putin
akaryakıt
benzin
petrol
fiyat artışı
anket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057698043_0:41:3045:1753_1920x0_80_0_0_51eae06a673ca362b6725df699263e74.jpg
ABD'li muhafazakarlara yakın kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports, ülkede akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarına ilişkin anket düzenledi.Ankete katılanların sadece yüzde 11'i, durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarken, yüzde 52'si de ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin yanlış polikalarına işaret etti.Biden ve Putin'i suçlayanlar arasında petrol şirketlerine işaret eden olmadı, ancak ankete katılanların yüzde 29'u, petrol endüstrisinin fiyatları yükseltmek için mevcut jeopolitik istikrarsızlıktan menfaat devşirdiğini belirtti.Ankete katılanların yaklaşık yüzde 92'si, artan doğalgaz ve benzin fiyatlrını 'ciddi bir sorun' olarak görürken, yüzde 68'i bu sorunu 'çok ciddi' olarak tanımladı.Öte yandan ankete katılanların sadece yüzde 27'si Biden'ın ekonomi politikalarını 'mükemmel' ya da 'iyi' olarak değerlendirdi.Bununla beraber yüzde 57'lik bir kesim, Washington yönetiminin performansını 'kötü' olarak nitelendirdi.Amerikalıların yaklaşık dörtte üçün, geçen yıl ekonominin daha da kötü kötüleştiğini ve yüzde 11'i 'daha iyi' olduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220618/abdde-fiyatlarin-yukselmesiyle-petrol-hirsizliklari-artti-yakit-calip-ucuza-satiyorlar-1057603119.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057698043_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39b042897b4caf49c64f58abe3587a9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, vladimir putin, akaryakıt, benzin, petrol, fiyat artışı, anket

Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11

10:08 22.06.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
ABD'de kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports tarafından yapılan ankette, ABD halkının sadece yüzde 11'inin, akaryakıttaki fiyat artışlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçladığı ortaya çıktı.
ABD'li muhafazakarlara yakın kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports, ülkede akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarına ilişkin anket düzenledi.
Ankete katılanların sadece yüzde 11'i, durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarken, yüzde 52'si de ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin yanlış polikalarına işaret etti.
Biden ve Putin'i suçlayanlar arasında petrol şirketlerine işaret eden olmadı, ancak ankete katılanların yüzde 29'u, petrol endüstrisinin fiyatları yükseltmek için mevcut jeopolitik istikrarsızlıktan menfaat devşirdiğini belirtti.
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 92'si, artan doğalgaz ve benzin fiyatlrını 'ciddi bir sorun' olarak görürken, yüzde 68'i bu sorunu 'çok ciddi' olarak tanımladı.
Öte yandan ankete katılanların sadece yüzde 27'si Biden'ın ekonomi politikalarını 'mükemmel' ya da 'iyi' olarak değerlendirdi.
Bununla beraber yüzde 57'lik bir kesim, Washington yönetiminin performansını 'kötü' olarak nitelendirdi.
Amerikalıların yaklaşık dörtte üçün, geçen yıl ekonominin daha da kötü kötüleştiğini ve yüzde 11'i 'daha iyi' olduğunu ifade etti.
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
EKONOMİ
ABD'de fiyatların yükselmesiyle petrol hırsızlıkları arttı: Yakıt çalıp ucuza satıyorlar
18 Haziran , 23:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала