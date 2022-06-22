https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-abdde-akaryakit-fiyatlarindaki-artistan-oturu-putini-suclayanlarin-orani-yuzde-11-1057740210.html

Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11

Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11

ABD'de kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports tarafından yapılan ankette, ABD halkının sadece yüzde 11'inin, akaryakıttaki fiyat artışlarından dolayı Rusya... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T10:08+0300

2022-06-22T10:08+0300

2022-06-22T10:08+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

vladimir putin

akaryakıt

benzin

petrol

fiyat artışı

anket

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ABD'li muhafazakarlara yakın kamuoyu araştrma şirketi Rasmussen Reports, ülkede akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarına ilişkin anket düzenledi.Ankete katılanların sadece yüzde 11'i, durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarken, yüzde 52'si de ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin yanlış polikalarına işaret etti.Biden ve Putin'i suçlayanlar arasında petrol şirketlerine işaret eden olmadı, ancak ankete katılanların yüzde 29'u, petrol endüstrisinin fiyatları yükseltmek için mevcut jeopolitik istikrarsızlıktan menfaat devşirdiğini belirtti.Ankete katılanların yaklaşık yüzde 92'si, artan doğalgaz ve benzin fiyatlrını 'ciddi bir sorun' olarak görürken, yüzde 68'i bu sorunu 'çok ciddi' olarak tanımladı.Öte yandan ankete katılanların sadece yüzde 27'si Biden'ın ekonomi politikalarını 'mükemmel' ya da 'iyi' olarak değerlendirdi.Bununla beraber yüzde 57'lik bir kesim, Washington yönetiminin performansını 'kötü' olarak nitelendirdi.Amerikalıların yaklaşık dörtte üçün, geçen yıl ekonominin daha da kötü kötüleştiğini ve yüzde 11'i 'daha iyi' olduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220618/abdde-fiyatlarin-yukselmesiyle-petrol-hirsizliklari-artti-yakit-calip-ucuza-satiyorlar-1057603119.html

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abd, joe biden, vladimir putin, akaryakıt, benzin, petrol, fiyat artışı, anket