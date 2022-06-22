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https://tr.sputniknews.com/20220622/avustralyanin-victoria-eyaletinde-gamali-haca-yasak-hapis-ya-da-para-cezasi-geldi-1057755844.html
Avustralya'da ilk: Victoria eyaletinde gamalı haça yasak
Avustralya'da ilk: Victoria eyaletinde gamalı haça yasak
Avustralya'nın Victoria eyaletinde Nazilerin kullandığı Swastika (gamalı haç) sembolü yasaklandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T13:59+0300
2022-06-22T14:03+0300
dünya
neo-nazi
avustralya
gamalı haç
yasak
victoria
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde çıkarılan yeni kanun uyarınca Nazilerin kullandığı Swastika (gamalı haç) sembolünün kasıtlı olarak sergilenmesi hapis ya da para cezasına tabi olacak.BBC'nin haberine göre sembolü kullanan kişiler, bir yıla kadar hapis veya 22 bin Avustralya doları para cezasına çarptırılabilir.Victoriya Eyaleti Başbakanı Dan Andrews, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimsenin ırkçılık, nefret veya antisemitizm yaymaya hakkı yok" dedi.Eyalet Başsavcısı Jaclyn Symes ise, açıklamasında "Nazi sembolü, tarihin en nefret dolu ideolojilerinden birini yüceltiyor; halka açık şekilde sergilenmesi daha fazla acı ve ayrışmaya dene olmaktan başka bir şeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.'Neo-Nazi hareketine karşı büyük bir darbe'Öte yandan söz konusu yasa için kampanya yürüten Karalamayla Mücadele Komisyonu Başkanı Dvir Abramovich, yasayı neo-Nazi hareketine karşı 'büyük bir darbe' olarak nitelendirdi.ABC'ye konuşan Abramovich, "Ulusumuz, tehlikeli ve insanlık dışı bir gündem benimseyen ve yeniden dirilen beyaz üstünlükçü hareketin derin lekesiyle yüzleşirken parlamento, Nazizm sembolünün eyaletimizde asla güvenli bir liman bulamayacağını ilan etti" değerlendirmesini yaptı.Bununla birlikte Avustralya'da son zamanlarda Yahudi aleyhtarı olaylarda keskin bir artış görülmüştü.Son bir ayda Avustralya'da Yahudi aleyhtarı 88 olay yaşandıTel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki Yahudi karşıtı eylemlerin sayısı geçen yıl çarpıcı biçimde arttı. Avustralya'da sadece bir ayda 88 hadise yaşandı ve bu, ülke tarihi açısından 'rekor' kabul ediliyor.Ayrıca 2020'de Avustralya istihbarat şefi, neo-Nazilerin ülke güvenliğine karşı 'ciddi bir tehdit' oluşturduğu konusunda uyarmıştı. Yetkili, aşırı sağcılara ait ufak çaplı hücrelerin, düzenli olarak Nazi ideolojisinin propagandası için bir araya geldiklerini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220601/neo-nazilerin-yukselisinden-sivil-katliamlara-ukrayna-ic-savasinin-8-yili-1056880110.html
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neo-nazi, avustralya, gamalı haç, yasak, victoria

Avustralya'da ilk: Victoria eyaletinde gamalı haça yasak

13:59 22.06.2022 (güncellendi: 14:03 22.06.2022)
© AFP 2022Swastika - gamalı haç - neo-Nazi
Swastika - gamalı haç - neo-Nazi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde Nazilerin kullandığı Swastika (gamalı haç) sembolü yasaklandı.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde çıkarılan yeni kanun uyarınca Nazilerin kullandığı Swastika (gamalı haç) sembolünün kasıtlı olarak sergilenmesi hapis ya da para cezasına tabi olacak.
BBC'nin haberine göre sembolü kullanan kişiler, bir yıla kadar hapis veya 22 bin Avustralya doları para cezasına çarptırılabilir.
Victoriya Eyaleti Başbakanı Dan Andrews, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimsenin ırkçılık, nefret veya antisemitizm yaymaya hakkı yok" dedi.
Eyalet Başsavcısı Jaclyn Symes ise, açıklamasında "Nazi sembolü, tarihin en nefret dolu ideolojilerinden birini yüceltiyor; halka açık şekilde sergilenmesi daha fazla acı ve ayrışmaya dene olmaktan başka bir şeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

'Neo-Nazi hareketine karşı büyük bir darbe'

Öte yandan söz konusu yasa için kampanya yürüten Karalamayla Mücadele Komisyonu Başkanı Dvir Abramovich, yasayı neo-Nazi hareketine karşı 'büyük bir darbe' olarak nitelendirdi.
ABC'ye konuşan Abramovich, "Ulusumuz, tehlikeli ve insanlık dışı bir gündem benimseyen ve yeniden dirilen beyaz üstünlükçü hareketin derin lekesiyle yüzleşirken parlamento, Nazizm sembolünün eyaletimizde asla güvenli bir liman bulamayacağını ilan etti" değerlendirmesini yaptı.
Bununla birlikte Avustralya'da son zamanlarda Yahudi aleyhtarı olaylarda keskin bir artış görülmüştü.

Son bir ayda Avustralya'da Yahudi aleyhtarı 88 olay yaşandı

Tel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki Yahudi karşıtı eylemlerin sayısı geçen yıl çarpıcı biçimde arttı. Avustralya'da sadece bir ayda 88 hadise yaşandı ve bu, ülke tarihi açısından 'rekor' kabul ediliyor.
Ayrıca 2020'de Avustralya istihbarat şefi, neo-Nazilerin ülke güvenliğine karşı 'ciddi bir tehdit' oluşturduğu konusunda uyarmıştı. Yetkili, aşırı sağcılara ait ufak çaplı hücrelerin, düzenli olarak Nazi ideolojisinin propagandası için bir araya geldiklerini söylemişti.
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