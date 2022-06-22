https://tr.sputniknews.com/20220622/ayni-eve-2-kez-giren-hirsizlar-caldiklari-esyalari-ev-sahibinin-aracina-yukleyerek-kacti-1057780517.html
Aynı eve 2 kez giren hırsızlar çaldıkları eşyaları ev sahibinin aracına yükleyerek kaçtı
Aynı eve 2 kez giren hırsızlar çaldıkları eşyaları ev sahibinin aracına yükleyerek kaçtı
İstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri ev sahibinin kamyonetine yükleyerek kaçtı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T20:05+0300
2022-06-22T20:05+0300
2022-06-22T20:05+0300
türkiye
ev sahibi
esenyurt
istanbul
eşya
kamyonet
ajans press
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İstanbul Esenyurt'ta aynı gün hırsızlık için iki kez girdikleri evden bazı eşyalarla birlikte kamyonetin anahtarını alan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyerek uzaklaştı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre 19 Haziran'da sabah erken saatlerde bir eve giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı.Sabah uyandıklarında eve hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.Bunun üzerine evin çevresinde bekleyen şüpheliler, ikinci kez eve girerek çaldıkları eşyaları anahtarını da aldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çalınan kamyonet bir süre sonra bulundu.Zanlıların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.
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ev sahibi , esenyurt, istanbul, eşya, kamyonet, ajans press
Aynı eve 2 kez giren hırsızlar çaldıkları eşyaları ev sahibinin aracına yükleyerek kaçtı
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İstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri ev sahibinin kamyonetine yükleyerek kaçtı.
İstanbul Esenyurt'ta aynı gün hırsızlık için iki kez girdikleri evden bazı eşyalarla birlikte kamyonetin anahtarını alan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyerek uzaklaştı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre 19 Haziran'da sabah erken saatlerde bir eve giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı.
Sabah uyandıklarında eve hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.
Bunun üzerine evin çevresinde bekleyen şüpheliler, ikinci kez eve girerek çaldıkları eşyaları anahtarını da aldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çalınan kamyonet bir süre sonra bulundu.
Zanlıların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.