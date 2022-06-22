Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220622/ayni-eve-2-kez-giren-hirsizlar-caldiklari-esyalari-ev-sahibinin-aracina-yukleyerek-kacti-1057780517.html
Aynı eve 2 kez giren hırsızlar çaldıkları eşyaları ev sahibinin aracına yükleyerek kaçtı
Aynı eve 2 kez giren hırsızlar çaldıkları eşyaları ev sahibinin aracına yükleyerek kaçtı
İstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri ev sahibinin kamyonetine yükleyerek kaçtı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T20:05+0300
2022-06-22T20:05+0300
türkiye
ev sahibi
esenyurt
istanbul
eşya
kamyonet
ajans press
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057780365_0:526:2001:1651_1920x0_80_0_0_a56aa2b1895d1c25cd9627a75ea38470.jpg
İstanbul Esenyurt'ta aynı gün hırsızlık için iki kez girdikleri evden bazı eşyalarla birlikte kamyonetin anahtarını alan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyerek uzaklaştı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre 19 Haziran'da sabah erken saatlerde bir eve giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı.Sabah uyandıklarında eve hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.Bunun üzerine evin çevresinde bekleyen şüpheliler, ikinci kez eve girerek çaldıkları eşyaları anahtarını da aldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çalınan kamyonet bir süre sonra bulundu.Zanlıların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.
türkiye
esenyurt
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057780365_0:339:2001:1839_1920x0_80_0_0_d53670d39e0ac23b9b802a4401aaa479.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ev sahibi , esenyurt, istanbul, eşya, kamyonet, ajans press

Aynı eve 2 kez giren hırsızlar çaldıkları eşyaları ev sahibinin aracına yükleyerek kaçtı

20:05 22.06.2022
© ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIM-AW651516İstanbul Esenyurt'ta aynı gün hırsızlık için iki kez girdikleri evden bazı eşyalarla birlikte kamyonetin anahtarını alan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyerek uzaklaştı.
İstanbul Esenyurt'ta aynı gün hırsızlık için iki kez girdikleri evden bazı eşyalarla birlikte kamyonetin anahtarını alan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyerek uzaklaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIM-AW651516
Abone olTelegram
İstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri ev sahibinin kamyonetine yükleyerek kaçtı.
İstanbul Esenyurt'ta aynı gün hırsızlık için iki kez girdikleri evden bazı eşyalarla birlikte kamyonetin anahtarını alan hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyerek uzaklaştı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre 19 Haziran'da sabah erken saatlerde bir eve giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı.
Sabah uyandıklarında eve hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.
Bunun üzerine evin çevresinde bekleyen şüpheliler, ikinci kez eve girerek çaldıkları eşyaları anahtarını da aldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çalınan kamyonet bir süre sonra bulundu.
Zanlıların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала