https://tr.sputniknews.com/20220622/bakan-kirisci-ruzgar-ve-sicakliktaki-artis-yangini-yeniden-alevlendirdi-1057786906.html
Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi
Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" dedi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T21:55+0300
2022-06-22T21:55+0300
2022-06-22T22:24+0300
orman yangını
politika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kirişçi, yangınla mücadelenin zor şartlar altında sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Sahada 2 bin 600 civarında personel çalışıyor'Şu anda sahada 2 bin 600 personelin görev yaptığını aktaran Kirişçi, "Buraya gelen insanların önemli bir kısmı teknik personel. Bunların bin 100 kadarı orman genel müdürlüğümüzün kendi personeli. Sahada 2 bin 600 civarında personel çalışıyor" dedi.Kirişçi, "Saat 11'den sonraki sıcaklık artışı olmasaydı, şu an kontrol altına almış ve soğutma işlemlerini yapıyorduk. Kontrolsüzlük yok, kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durum söz konusu. 51 haneden 151 kişi tahliye edildi" diye konuştu.151 kişinin tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiğini aktaran Kirişci, yangınla ilgili sabotaj kuşkularının olduğunu da vurguladı.Kirişci ayrıca gece görüşlü 10 helikopterin 4 Temmuz'da envantere gireceğini belirtti.
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orman yangını
Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi
21:55 22.06.2022 (güncellendi: 22:24 22.06.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kirişçi, yangınla mücadelenin zor şartlar altında sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Personellerimizle ilk müdahalemizi gerçekleştirdik. Dünkü şartlarla bu sabaha kadar devam eden şartlar stabildi. Ama sabahleyin Saat 11 sularında bir açıklamada bulundum ve 'Bu an itibarıyla bizim yangın konusunda neredeyse soğutma moduna geldik. Havadan yaptığımız incelemeler böyle bir izlenim oluşturdu' dedik. Fakat akabinde de rüzgar ve hava sıcaklığının artmaması temennisinde bulunduk. Maalesef endişemiz gerçek oldu. Spot patlama adını verdiğimiz yangının yeniden harlanmasına neden oldu. Bu belki 1-2 lokasyonla sınırlı kaldı. Sabahleyin 20 helikopter 14 tane de uçağımız vardı. Bunlara ilave olarak jandarma ve kara kuvvetlerinin helikopter desteğiyle 27 helikopter, 14 uçak, toplamda 41'e ulaşmış oldu.
'Sahada 2 bin 600 civarında personel çalışıyor'
Şu anda sahada 2 bin 600 personelin görev yaptığını aktaran Kirişçi, "Buraya gelen insanların önemli bir kısmı teknik personel. Bunların bin 100 kadarı orman genel müdürlüğümüzün kendi personeli. Sahada 2 bin 600 civarında personel çalışıyor" dedi.
Kirişçi, "Saat 11'den sonraki sıcaklık artışı olmasaydı, şu an kontrol altına almış ve soğutma işlemlerini yapıyorduk. Kontrolsüzlük yok, kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durum söz konusu. 51 haneden 151 kişi tahliye edildi" diye konuştu.
151 kişinin tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiğini aktaran Kirişci, yangınla ilgili sabotaj kuşkularının olduğunu da vurguladı.
Kirişci ayrıca gece görüşlü 10 helikopterin 4 Temmuz'da envantere gireceğini belirtti.