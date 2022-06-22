https://tr.sputniknews.com/20220622/bakan-kirisci-ruzgar-ve-sicakliktaki-artis-yangini-yeniden-alevlendirdi-1057786906.html

Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi

Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" dedi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T21:55+0300

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2022-06-22T22:24+0300

orman yangını

politika

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kirişçi, yangınla mücadelenin zor şartlar altında sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Sahada 2 bin 600 civarında personel çalışıyor'Şu anda sahada 2 bin 600 personelin görev yaptığını aktaran Kirişçi, "Buraya gelen insanların önemli bir kısmı teknik personel. Bunların bin 100 kadarı orman genel müdürlüğümüzün kendi personeli. Sahada 2 bin 600 civarında personel çalışıyor" dedi.Kirişçi, "Saat 11'den sonraki sıcaklık artışı olmasaydı, şu an kontrol altına almış ve soğutma işlemlerini yapıyorduk. Kontrolsüzlük yok, kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durum söz konusu. 51 haneden 151 kişi tahliye edildi" diye konuştu.151 kişinin tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiğini aktaran Kirişci, yangınla ilgili sabotaj kuşkularının olduğunu da vurguladı.Kirişci ayrıca gece görüşlü 10 helikopterin 4 Temmuz'da envantere gireceğini belirtti.

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orman yangını