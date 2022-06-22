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https://tr.sputniknews.com/20220622/bakan-koca-duyurdu-2022-tus-1inci-donem-sinavina-gore-10-bin-876-kisinin-yerlestirilmesi-yapildi-1057780072.html
Bakan Koca duyurdu: 2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı
Bakan Koca duyurdu: 2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın ÖSYM tarafından yerleştirilmesinin... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T19:52+0300
2022-06-22T19:52+0300
türkiye
fahrettin koca
tus
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TUS Birinci Dönem sınav sonucunda göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin yapıldığını bildirdi.2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1'inci Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dâhil, 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz" dedi.
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Bakan Koca duyurdu: 2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı

19:52 22.06.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın ÖSYM tarafından yerleştirilmesinin yapıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TUS Birinci Dönem sınav sonucunda göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin yapıldığını bildirdi.
2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.
Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1'inci Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dâhil, 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz" dedi.
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