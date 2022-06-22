https://tr.sputniknews.com/20220622/bakan-koca-duyurdu-2022-tus-1inci-donem-sinavina-gore-10-bin-876-kisinin-yerlestirilmesi-yapildi-1057780072.html

Bakan Koca duyurdu: 2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı

Bakan Koca duyurdu: 2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın ÖSYM tarafından yerleştirilmesinin... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T19:52+0300

2022-06-22T19:52+0300

2022-06-22T19:52+0300

türkiye

fahrettin koca

tus

ösym

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TUS Birinci Dönem sınav sonucunda göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin yapıldığını bildirdi.2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1'inci Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dâhil, 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz" dedi.

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fahrettin koca, tus, ösym