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Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Haksız tahrik indirimi, faili cesaretlendiren bir karar
Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Haksız tahrik indirimi, faili cesaretlendiren bir karar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin alınan karara dair, "Bir hukukçu olarak söylüyorum haksız tahrik indirimi kararı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T16:43+0300
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türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
pınar gültekin
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Bakan Yanık, Pınar Gültekin cinayetinde alınan karara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220621/pinar-gultekinin-babasi-hukuk-mucadelesini-surdurecegini-soyledi-istiyordum-ki-emsal-karar-ciksin-1057716129.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, pınar gültekin

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Haksız tahrik indirimi, faili cesaretlendiren bir karar

16:43 22.06.2022 (güncellendi: 16:46 22.06.2022)
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin alınan karara dair, "Bir hukukçu olarak söylüyorum haksız tahrik indirimi kararı faili cesaretlendiren bir karardır" açıklaması yaptı.
Bakan Yanık, Pınar Gültekin cinayetinde alınan karara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Bir hukukçu olarak söylüyorum haksız tahrik indirimi kararı faili cesaretlendiren bir karardır."
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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