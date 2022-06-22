Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin alınan karara dair, "Bir hukukçu olarak söylüyorum haksız tahrik indirimi kararı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Haksız tahrik indirimi, faili cesaretlendiren bir karar

© AA Derya Yanık © AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin alınan karara dair, "Bir hukukçu olarak söylüyorum haksız tahrik indirimi kararı faili cesaretlendiren bir karardır" açıklaması yaptı.