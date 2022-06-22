https://tr.sputniknews.com/20220622/bayern-munih-liverpoolun-yildiz-ismi-sadio-maneyi-resmen-kadrosuna-katti-1057764118.html

Bayern Münih, Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane'yi resmen kadrosuna kattı

Bayern Münih, Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane'yi resmen kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi transfer... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T15:23+0300

2022-06-22T15:23+0300

2022-06-22T15:30+0300

liverpool

spor

bayern münih

sadio mane

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Alman kulübü Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Sadio Mane ile 30 Haziran 2025'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ile kulüp yöneticileri Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in, Mane gibi bir oyuncuyu transfer etmelerinin olağanüstü olduğunu, Bundesliga'nın çekiciliğini artıracak bir dünya yıldızıyla anlaştıklarını söyledikleri aktarıldı.Tecrübeli futbolcu Mane'nin de Bayern Münih'e geldiği için mutlu olduğunu dile getirip, "Bu kulüple uluslararası alanda çok şey başarmak istiyorum. Salzburg'da bulunduğum dönemde de Bayern Münih'in birçok maçını takip etmiştim. Bu kulübü çok seviyorum" ifadelerini kullandığı vurgulandı.Metz, Salzburg ve Southampton takımlarında oynayan Mane, 2016'da Liverpool'e transfer oldu.Liverpool'da 269 maçta 120 gol atan Mane, İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.Senegal Milli Takımı'nda da 89 maçta 31 gol atan Mane, 2019'da Afrika'da ‘Yılın futbolcusu’ seçildi.

https://tr.sputniknews.com/20200401/liverpoolun-senegalli-oyuncusu-mane-ulkesine-koronavirus-hastanesi-yaptiriyor-1041729832.html

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liverpool, bayern münih, sadio mane