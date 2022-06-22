https://tr.sputniknews.com/20220622/baykar-akinci-tiha-kendine-ait-olan-irtifa-rekorunu-bir-kez-daha-kirdi-1057789943.html

Baykar: AKINCI TİHA kendine ait olan irtifa rekorunu bir kez daha kırdı

Baykar: AKINCI TİHA kendine ait olan irtifa rekorunu bir kez daha kırdı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45 bin 118 feete taşıyarak üçüncü kez... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T22:55+0300

2022-06-22T22:55+0300

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bayraktar akıncı tiha

türkiye

rekor

baykar savunma

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu kırdı.Baykar açıklamasına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran'da havalanan Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu üçüncü kez kırdı.Test kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.

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bayraktar akıncı tiha, rekor, baykar savunma