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https://tr.sputniknews.com/20220622/baykar-akinci-tiha-kendine-ait-olan-irtifa-rekorunu-bir-kez-daha-kirdi-1057789943.html
Baykar: AKINCI TİHA kendine ait olan irtifa rekorunu bir kez daha kırdı
Baykar: AKINCI TİHA kendine ait olan irtifa rekorunu bir kez daha kırdı
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45 bin 118 feete taşıyarak üçüncü kez... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T22:55+0300
2022-06-22T23:00+0300
bayraktar akıncı tiha
türkiye
rekor
baykar savunma
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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu kırdı.Baykar açıklamasına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran'da havalanan Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu üçüncü kez kırdı.Test kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.
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bayraktar akıncı tiha, rekor, baykar savunma

Baykar: AKINCI TİHA kendine ait olan irtifa rekorunu bir kez daha kırdı

22:55 22.06.2022 (güncellendi: 23:00 22.06.2022)
© AABayraktar AKINCI TİHA
Bayraktar AKINCI TİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45 bin 118 feete taşıyarak üçüncü kez kırdı.
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu kırdı.
Baykar açıklamasına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran'da havalanan Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu üçüncü kez kırdı.
Test kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.
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