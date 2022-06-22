Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi

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Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.