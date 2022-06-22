https://tr.sputniknews.com/20220622/bedelli-askerlik-duzenlemesi-milli-savunma-komisyonunda-kabul-edildi-1057780202.html
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T20:00+0300
2022-06-22T20:00+0300
2022-06-22T20:04+0300
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tbmm
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi
20:00 22.06.2022 (güncellendi: 20:04 22.06.2022) Abone ol
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Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.