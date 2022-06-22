Türkiye
SON DAKİKA | Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi
https://tr.sputniknews.com/20220622/bedelli-askerlik-duzenlemesi-milli-savunma-komisyonunda-kabul-edildi-1057780202.html
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T20:00+0300
2022-06-22T20:04+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi

20:00 22.06.2022 (güncellendi: 20:04 22.06.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала