https://tr.sputniknews.com/20220622/belarusta-seferberlik-tatbikatlari-basladi-1057780700.html

Belarus'ta seferberlik tatbikatları başladı

Belarus'ta seferberlik tatbikatları başladı

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada ,Belarus ordusunun Gomel bölgesinde 22 Haziran – 1 Temmuz... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T20:17+0300

2022-06-22T20:17+0300

2022-06-22T20:17+0300

savunma

belarus

tatbikat

seferberlik

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Bu yılki seferberlik tatbikatının, Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısının komutasında gerçekleştireleceği kaydedildi.Açıklamada, “Önümüzdeki seferberlik tatbikatının ana özelliği, diğer bölgelerdeki askeri komiserliklerde düzenlenen geçmiş seferberlik tatbikatlarından farklı olarak, seferberlik kaynaklarının askeri birimlere temin edilmesi planlanmıyor. Askeri komiserliklere eğitim için çağrılan yükümlüler, seferberlik tatbikatına askeri komiserliklerin bir parçası olarak katılacaklar” ifadeleri kullanıldı.Tatbikatların amacının askeri komiserliklerin muharebe ve taktik hazırlığının artırılması olduğu belirtildi.Geçen yıl Belarus askeri komiseri Nikolay Gomolko, Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bu tür etkinlikleri her yıl eğitim planları kapsamında düzenli olarak yaptığını belirtmiş ve “Bu konuda olağanüstü bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.

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belarus, tatbikat, seferberlik