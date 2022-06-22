https://tr.sputniknews.com/20220622/benzine-indirim-geliyor-1057738760.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T09:48+0300
2022-06-22T09:48+0300
2022-06-22T09:48+0300
ekonomi
benzin
ekonomi
petrol
zam
indirim
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Benzine indirim bekleniyor.Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 25 kuruş düşecek.Motorin fiyatlarında değişim olmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-lpgye-54-kurus-zam-1057245232.html
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benzin, ekonomi, petrol, zam, indirim
Benzine indirim geliyor
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Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.
Benzine indirim bekleniyor.
Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye
göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 25 kuruş düşecek.
Motorin fiyatlarında değişim olmayacak.