https://tr.sputniknews.com/20220622/benzine-indirim-geliyor-1057738760.html

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T09:48+0300

2022-06-22T09:48+0300

2022-06-22T09:48+0300

ekonomi

benzin

ekonomi

petrol

zam

indirim

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Benzine indirim bekleniyor.Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 25 kuruş düşecek.Motorin fiyatlarında değişim olmayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-lpgye-54-kurus-zam-1057245232.html

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benzin, ekonomi, petrol, zam, indirim