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https://tr.sputniknews.com/20220622/benzine-indirim-geliyor-1057738760.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T09:48+0300
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ekonomi
benzin
ekonomi
petrol
zam
indirim
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Benzine indirim bekleniyor.Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 25 kuruş düşecek.Motorin fiyatlarında değişim olmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-lpgye-54-kurus-zam-1057245232.html
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benzin, ekonomi, petrol, zam, indirim

Benzine indirim geliyor

09:48 22.06.2022
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.
Benzine indirim bekleniyor.
Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 25 kuruş düşecek.
Motorin fiyatlarında değişim olmayacak.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
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Benzine 2 lira 18 kuruş, LPG'ye 54 kuruş zam
10 Haziran , 16:20
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