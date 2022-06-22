https://tr.sputniknews.com/20220622/bmden-malide-132-sivilin-oldugu-saldirilara-iliskin-sorusturma-1057734161.html

BM'den Mali'de 132 sivilin öldüğü saldırılara ilişkin soruşturma

BM'den Mali'de 132 sivilin öldüğü saldırılara ilişkin soruşturma

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de 132 sivilin öldürüldüğü saldırılara ilişkin soruşturma başlatacak. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T02:35+0300

2022-06-22T02:35+0300

2022-06-22T02:35+0300

dünya

mali

bm

birleşmiş milletler (bm)

soruşturma

ölü

saldırı

silahlı saldırı

terör

işid

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MINUSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin iç kesimlerinde yer alan Bandiagara bölgesindeki Bankass ilçesine düzenlenen 132 kişinin öldüğü terör saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.Açıklamada, Bandiagara'nın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Gao'da da son dönemde sivillerin terör kurbanı olduğu anımsatılarak, MINUSMA'nın bu 2 bölgede de saldırılara ilişkin soruşturma yürüteceği kaydedildi.Mali'de hafta sonu Bankass ilçesinin Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine düzenlenen terör saldırılarında 132 sivil yaşamını yitirmişti.Hükümet saldırıları şiddetle kınamış, 21 Haziran'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.Yine hafta sonu Gao'da düzenlenen terör saldırısında da 20 sivil hayatını kaybetmişti.Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki örgütler saldırılarına devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220607/dunya-gida-programindan-mali-icin-75-milyon-dolarlik-fon-cagrisi-1057067608.html

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mali, bm, birleşmiş milletler (bm), soruşturma, ölü, saldırı, silahlı saldırı, terör, işid, el kaide