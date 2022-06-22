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Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı
Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, boğazına kemik takılan ve nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğini gören bekçiler, kemiği çıkartarak hayatını kurtardı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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köpek
yaşam
kemik
bekçi
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Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçiler, gece devriye görevi yaparken bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, yerde çırpındığını gördü.Köpeğin ağzını açan bekçiler, hayvanın boğazına takılan kemiği fark etti. Bir bekçi köpeğin ağzını açarken diğer bekçi ise pense ile köpeğin boğazına takılan kemiği çıkardı. Boğazına takılan kemikten kurtulan köpek rahat bir nefes aldı.
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köpek, kemik, bekçi

Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı

23:35 22.06.2022 (güncellendi: 23:50 22.06.2022)
© DHABoğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı
Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© DHA
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, boğazına kemik takılan ve nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğini gören bekçiler, kemiği çıkartarak hayatını kurtardı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçiler, gece devriye görevi yaparken bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, yerde çırpındığını gördü.
Köpeğin ağzını açan bekçiler, hayvanın boğazına takılan kemiği fark etti. Bir bekçi köpeğin ağzını açarken diğer bekçi ise pense ile köpeğin boğazına takılan kemiği çıkardı.
Boğazına takılan kemikten kurtulan köpek rahat bir nefes aldı.
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