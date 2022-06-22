https://tr.sputniknews.com/20220622/bogazina-kemik-takilan-kopegi-bekciler-kurtardi-1057791741.html

Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı

Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, boğazına kemik takılan ve nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğini gören bekçiler, kemiği çıkartarak hayatını kurtardı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

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köpek

yaşam

kemik

bekçi

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Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçiler, gece devriye görevi yaparken bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, yerde çırpındığını gördü.Köpeğin ağzını açan bekçiler, hayvanın boğazına takılan kemiği fark etti. Bir bekçi köpeğin ağzını açarken diğer bekçi ise pense ile köpeğin boğazına takılan kemiği çıkardı. Boğazına takılan kemikten kurtulan köpek rahat bir nefes aldı.

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köpek, kemik, bekçi