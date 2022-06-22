https://tr.sputniknews.com/20220622/brics-zirvesinde-konusan-cin-lideri-siden-askeri-ittifaklarin-genisletilmesine-karsi-uyari-1057766863.html

BRICS zirvesinde konuşan Çin lideri Şi'den askeri ittifakların genişletilmesine karşı uyarı

BRICS zirvesinde konuşan Çin lideri Şi'den askeri ittifakların genişletilmesine karşı uyarı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS zirvesinde yaptığı konuşmada, NATO'ya işaret ederek askeri ittifakların genişletilmemesi uyarısını yaptı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:00+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderlerinin katıldığı BRICS zirvesinde askeri ittifakların genişletilmemesi yönünde uyarıda bulundu.Şi, yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin bir 'uyandırma çağrısı' olduğunu belirterek, askeri ittifakların genişletilmemesi ve kimsenin başka ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliğini tahkim etmeye çalışmaması gerektiğini belirtti.Bununla birlikte ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarına değinen Şi, "Yaptırımlar birer bumerang ve iki ucu keskin birer kılıçtır" ifadelerini kullandı.Daha önce BRICS ülkelerinden Çin, Hindistan ve Güney Afrika, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunu kınayan karar tasarısı için çekimser oy kullanırken, Brezilya tasarıyı desteklemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220622/putin-bati-ulkelerin-ihmalleri-nedeniyle-kuresel-ekonomideki-sorunlar-kronik-hale-geldi-1057758830.html

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